Burkina : « L’AES est plus que viable », Président Traoré

Ouagadougou, le 31 Jan. 2024 (AIB) -L’Alliance des Etats du Sahel (AES) est « plus que viable » a assuré mardi le chef de l’Etat burkinabè Ibrahim Traoré, commentant le retrait de son pays, du Mali et du Niger de la CEDEAO.

« Vous savez très bien que l’AES est plus que viable » a soutenu mardi le Capitaine Ibrahim Traoré face au journaliste Alain Foka.

Ibrahim Traoré a fustigé certains postulats selon lesquels nos Etats ne sont capables de se développer sans l’assistance des autres.

« Vous savez pendant longtemps, on a maintenu nos peuples dans une certaine philosophie tendant toujours à nous faire croire que nous ne pouvons rien sans les autres » a-t-il soutenu.

« Quand vous prenez l’AES en termes de population, en termes de superficie, on est très bien. En termes de production normalement, les états de l’AES ne devaient rien importer en ce qui concerne les produits agricoles. » a clamé le Capitaine Traoré.

Parlant des ressources naturelles, Ibrahim Traoré dit ne rien envier aux autres.

« On crie partout que les Africains meurent de faim, de soif et des projets sont inventés par-ci et par-là pour nous donner par exemple de l’eau potable. L’AES c’est une grosse réserve d’eau souterraine et même de surface. En termes de ressources minérales on n’a rien à envier à quelqu’un. Dans la nature, nous avons des produits comme le karité, c’est une richesse naturelle. Nous ne l’avons pas planté. C’est Dieu qui nous l’a donné » a rassuré Ibrahim Traoré.

Selon le Président de la Transition, il faut travailler à éveiller les consciences.

« Notre mission c’est d’éveiller les consciences. Il faut que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille il faut d’abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses et à l’issue de cette analyse vous pouvez décider. L’AES est très bien viable » a-t-il insisté.

Le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont dans un communiqué conjoint, décidé ce dimanche 28 janvier 2024 de quitter la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), rappelle-t-on.

Ils sont unis depuis le 16 septembre 2023 dans l’Alliance des Etats du Sahel.

