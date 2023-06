« Le secret pour faire un bon plat, c’est de savoir concilier les saveurs ». C’est la sagesse classique des Chinois de l’Antiquité sur les échanges culturels. La diversité des civilisations est une source de progrès pour l’humanité. Attachée aux échanges et à l’inspiration mutuelle, la Chine travaillera à construire un monde ouvert et inclusif. Le comté de Yongchun, relevant de la ville de Quanzhou, est situé dans l’est de la Chine. Les produits d’encens à Yongchun sont exportés vers des pays étrangers et sont devenus aussi très célèbres dans le monde. Ils représentent une fusion des encens arabes venus par voie maritime et de la culture traditionnelle de l’encens chinois et aussi une belle histoire d’échanges et d’intégration de civilisations sur la Route maritime de la Soie. Dans le contexte de la mondialisation économique, qu’a fait la Chine pour contribuer à la compréhension mutuelle des peuples et promouvoir la coopération et l’ouverture ? Découvrez la réponse sous le parfum de Yongchun !

