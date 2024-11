Le conflit en Ukraine s’explique par l’intérêt de la finance occidentale pour dominer de l’espace en direction de la Russie, mais aussi pour l’extrême richesse du sol ukrainien. Cette dernière utilise l’OTAN comme bras armé pour s’assurer le contrôle des terres riches en ressources minérales et les terres les plus riches au monde pour l’agriculture. Ainsi, l’Occident envoie des armes pour conquérir la richesse du pays. Dans ce plan occidental, des millions d’Ukrainiens sont sacrifiés.

L’Ukraine est une zone stratégique pour l’Occident. «En tant que membre de l’UE, elle pourrait atténuer massivement la dépendance européenne à l’égard des matières premières stratégiques et financer les coûts élevés de reconstruction à partir du produit des matières premières ou des chaînes de valeur qui y sont liées», stipule une analyse Die Länder-Analysen sur les matières premières de l’Ukraine et leur importance stratégique réalisée par par Ulrich Blum, Gregor Borg (tous deux Institut allemand du lithium, Halle (Saale), Nico Kropp (Institut allemand du lithium, Halle (Saale), Hanna Liventseva (Geociencias Barcelona), Ievgeniia Rozhkova (Institut allemand du lithium, Halle (Saale).

Dans «Le soutien à l’Ukraine est la plus grande arnaque visant à diviser le pays entre entreprises», Observateur Continental rapportait l’action prédatrice des entreprises occidentales sur l’Ukraine pour ses terres.

Les mastodontes occidentaux de la finance ont déjà partagé sur le papier l’Ukraine. Goldman Sachs, Rotschild, par exemple, possèdent l’Ukraine. Et, BlackRock avec Volodymyr Zelensky ont convenu en décembre 2022 de se concentrer à court terme sur la coordination des efforts de tous les investisseurs et participants potentiels à la reconstruction du pays, en canalisant les investissements vers les secteurs les plus pertinents et les plus impactants de l’économie ukrainienne.

En septembre dernier, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a rencontré la délégation du Congrès américain dirigée par le sénateur Lindsey Graham (républicain).

Le sénateur américain a soutenu que Washington doit soutenir l’Ukraine en raison de ses ressources naturelles lucratives.

Lors de sa visite à Kiev, Lindsey Graham a publié une vidéo sur son compte X où il se tient aux côtés du président ukrainien en déclarant : «Ils sont assis sur des minéraux d’une valeur de mille milliards de dollars qui pourraient être bénéfiques pour notre économie».

«Ils ont juste besoin d’armes», a-t-il imploré, appelant à davantage de livraisons d’armes à Kiev. Ce n’est pas la première fois que Lindsey Graham se vante publiquement des abondantes ressources naturelles de l’Ukraine.

Ces ressources de l’Ukraine sont la raison qui explique la continuation du conflit. Les Occidentaux relancent, de nouveau, le plan concernant l’envoi de soldats des divers pays européens en Ukraine. L’objectif est de figer le conflit et de ne pas laisser partir ces richesses du côté de la Russie.

«Le potentiel de matières premières de l’Ukraine revêt donc une importance géostratégique», certifient les experts de l’institut allemand du lithium. L’Ukraine est un pays extrêmement riche, tant en termes de réserves prouvées que de ressources énergétiques et minérales économiquement exploitables. Avec les minerais, il y a les productions agricoles. Les régions de terres noires, qui comptent parmi les plus grandes au monde, constituent une base essentielle pour la sécurité alimentaire mondiale», rapportent-ils.

L’Ukraine possède certaines des terres agricoles les plus fertiles au monde et revêt donc une importance mondiale centrale dans pratiquement tous les secteurs agricoles.

Les experts d’outre-Rhin établissent une liste des richesses du pays : «En ce qui concerne le gaz naturel, y compris le gaz de schiste, l’Ukraine dispose de réserves estimées à plus de 1000 milliards de mètres cubes (en Europe, seule la Norvège possède des réserves de gaz naturel plus importantes avec 1530 milliards de mètres cubes). Le secteur est insuffisamment développé actuellement».

Les réserves de houille sont estimées à environ 34 milliards de tonnes, ce qui en fait les deuxièmes réserves d’Europe.

L’Ukraine possède des réserves de minerai : uranium et titane. Les réserves de manganèse et de minerai de fer comptent parmi les plus grandes réserves au monde, tout comme les minerais de mercure. «La Chine produit plus de 80% du minerai de magnésium mondial, le magnésium étant un élément d’alliage important pour l’aluminium. S’il n’était plus approvisionné en raison d’un conflit, une grande partie de l’industrie de l’aluminium – et donc aussi de l’industrie automobile – serait paralysée en peu de temps», souligne le rapport Die Länder-Analysen.

Ce n’est pas un hasard si les experts en lithium s’attardent sur l’Ukraine. «Lithium, cobalt, titane et terres rares : selon l’Office géologique ukrainien, l’Ukraine dispose de réserves d’une valeur d’environ 6,7 milliards d’euros. Entre autres choses, les matières premières nécessaires à la production de téléphones portables, d’ordinateurs ou de véhicules électriques. Les réserves de lithium de l’Ukraine sont estimées à elles seules à environ 500 000 tonnes, ce qui en fait l’une des plus importantes au monde», rappelle la ZDF.

«L’enjeu du charbon dans le Donbass est clair. La Crimée et la mer Noire adjacente sont des régions importantes pour le gaz naturel. De nombreux gisements sont situés principalement dans des zones actuellement [en territoire russe] ou stratégiquement menacées, ce qui rend impossible ou difficile leur exploitation par l’État ukrainien ou par des investisseurs internationaux», conclut le rapport allemand.

