Coronavirus aux Etats-Unis : Deux hyènes testées positives dans un zoo de Denver, une première

Agées de 22 et 23 ans, Ngozi et Kibo présentent des symptômes bénins tels qu’une légère léthargie et une toux

Deux hyènes pensionnaires du zoo de Denver, au Colorado (Etats-Unis) ont été testées positives au Covid-19 ces derniers jours, d’après une information de The Guardian relayée par LCI. Ngozi et Kibo, les deux animaux âgés de 22 et 23 ans présentent des symptômes bénins. L’équipe du zoo a noté une légère léthargie et une toux, selon les déclarations du responsable de l’établissement.

S’il s’agissait des premières hyènes à être testées positives au coronavirus, d’autres animaux ont contracté cette maladie dans le zoo. Au cours des dernières semaines, onze lions et deux tigres ont été testés positifs. Il n’y a eu aucune complication. Les félins sont soit guéris, soit sur la voie du rétablissement.

« Le plus haut niveau de soin et de précaution »

« Nous savons maintenant que de nombreuses autres espèces peuvent être sensibles au Covid-19 sur la base de plusieurs rapports, et nous continuons à utiliser le plus haut niveau de soin et de précaution lorsque nous travaillons avec l’ensemble de nos 3.000 animaux et 450 espèces différentes », affirme le zoo dans un communiqué.

Les cas de contaminations d’animaux répertoriés sont nombreux aux Etats-Unis. En septembre dernier, six lions et trois tigres ont été testés positifs au zoo de Washington. Plusieurs gorilles d’Atlanta ont également montré des symptômes de la maladie après avoir été en contact avec un gardien, porteur du virus. Un vaccin mis au point par la firme spécialisée Zoetis a été administré aux primates.

Par 20 Minutes

