Relations tendues en les présidents Félix Tshisekedi de RDC et Paul Kagamé du Rwanda. En effet, un rapport onusien a établi en juillet dernier la présence de forces rwandaises auprès d’un groupe rebelle à l’est de la RDC. La voie du dialogue reste ouverte.

Malgré une vive controverse avec son homologue rwandais au sujet du conflit à l’est de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi se dit prêt à échanger avec Paul Kagame, accusé de soutenir les rebelles du M23 au Nord-Kivu.

Lors d’un entretien avec Top Congo FM, le président congolais a cependant exclu toute possibilité de rencontre avec les groupes rebelles présents dans le pays.

« Tant que je serai président de la RDC, je n’aurai jamais en face de moi la délégation du Mouvement du 23 mars (M23) ou de l’Alliance Fleuve Congo (AFC) pour négocier. Ce que j’ai dit c’est que je veux parler avec le Rwanda, pas négocier », a affirmé mardi 6 août M. Tshisekedi depuis Bruxelles, en Belgique, où il séjourne pour des raisons médicales.

Le chef de l’État congolais souhaite avant tout ce tête-à-tête avec son homologue rwandais pour demander des comptes sur l’ingérence de Kigali en RDC. Il rappelle que, à l’époque de la République du Zaïre, son pays a sauvé le Rwanda d’une « plus grande catastrophe », en ouvrant notamment sa frontière orientale à la population voisine qui fuyait le génocide ayant causé plus de 800.000 morts au milieu des années 1990.

Trois décennies plus tard, « l’enfer est parti du Rwanda pour arriver chez nous, et on nous abandonne à notre propre sort », a fustigé Félix Tshisekedi. « Le régime criminel de Kigali en profite parce qu’il découvre que l’est de la RDC est une région très riche en minerais et en produits agricoles de toutes sortes, et il veut maintenant s’approprier cet espace. Pour cela, nous disons jamais, il n’y a rien à négocier », a-t-il déclaré de manière intransigeante, appelant les soldats rwandais à quitter le territoire congolais.

Réélu fin 2023 pour un second mandat, le dirigeant congolais qualifie ainsi le conflit à l’est de la RDC de « guerre de conquête de territoires riches », où vit pourtant une population importante appauvrie malgré la présence de minerais rares dans le sous-sol. En revanche, il a assuré que les forces armées congolaises continueraient de lutter pour l’intégrité du territoire, assurant à ses compatriotes qu’une balkanisation du pays n’était « pas possible ».

Bien que Paul Kagame conteste les accusations de soutien aux rebelles à l’est de la RDC, un rapport d’experts onusiens, diffusé le 8 juillet dernier, affirme la montée en puissance du soutien du Rwanda au M23 et l’implication de l’Ouganda auprès de ce groupe rebelle.

