Les discussions entre responsables ukrainiens et américains à Ryad en vue d’une trêve partielle dans la guerre entre l’Ukraine et la Russie ont été “productives”, a déclaré dimanche le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov.

“Nous avons fini notre réunion avec l’équipe américaine. La discussion a été productive et ciblée. Nous avons abordé des points clés, notamment l’énergie”, a-t-il déclaré, à la veille de pourparlers russo-américains, ajoutant que l’Ukraine s’efforçait de concrétiser son objectif d’une “paix juste et durable”.

Washington et Kiev poussent, au minimum, pour une trêve des frappes contre les sites énergétiques. L’Ukraine s’est même dite “prête” à un cessez-le-feu “général” et sans conditions. Mais le président russe Vladimir Poutine, dont l’armée avance sur le terrain malgré de lourdes pertes, semble jouer la montre, tant que ses hommes n’ont pas expulsé les troupes ukrainiennes de la région frontalière de Koursk.

À ce stade, le Kremlin assure s’être uniquement mis d’accord avec Washington sur un moratoire concernant les frappes visant les sites énergétiques des deux belligérants. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a d’ores et déjà tempéré les attentes autour de ces nouvelles discussions: “Il s’agit d’un sujet très complexe et il y a beaucoup de travail à faire”, a-t-il fait valoir à la télévision russe, estimant que ces négociations seraient “difficiles”.

“Nous n’en sommes qu’au début”, a-t-il encore dit en vue d’un règlement du conflit, déclenché par l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022. Symbole de ces divergences, la délégation ukrainienne sera menée par le ministre de la Défense Roustem Oumerov, tandis que Vladimir Poutine a décidé d’envoyer un sénateur ex-diplomate de carrière et un cadre du FSB, des profils moins élevés.

Autre différence notable, Dmitri Peskov a affirmé dimanche que “le principal” sujet de discussions entre Russes et Américains seraient “la reprise” de l’accord céréalier en mer Noire, omettant complètement de mentionner un éventuel accord d’arrêt des combats, limité ou sans conditions. L’accord céréalier, en vigueur entre l’été 2022 et 2023, avait permis à l’Ukraine d’exporter ses céréales, vitales pour l’alimentation mondiale, malgré la présence de la flotte russe dans la zone.

La Russie s’en était retirée après un an, déplorant que les Occidentaux ne respectent pas à ses yeux leurs engagements censés assouplir les sanctions sur les exportations russes de produits agricoles et d’engrais. “Nos négociateurs seront prêts à discuter des nuances autour de ce problème”, a poursuivi M. Peskov.

Steve Witkoff, l’émissaire spécial de Donald Trump, a lui affirmé penser que “de vrais progrès” seraient fait lundi avec les Russes, “particulièrement en ce qui concerne la mer Noire”. Il a évoqué sur la chaîne Fox “un cessez-le-feu sur les navires entre les deux pays, et à partir de cela, on se dirigera naturellement vers un cessez-le-feu total des tirs”.

