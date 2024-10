INSULTE – En pleine campagne présidentielle américaine, Joe Biden est revenu sur les propos racistes d’un humoriste lors d’un meeting de Donald Trump.

Les invectives se poursuivent dans la course vers la Maison-Blanche. Et à ce jeu, Joe Biden est depuis mardi sous le feu des critiques de Donald Trump et des républicains pour avoir vraisemblablement qualifié les soutiens de l’ancien président « d’ordures ».

« Les seules ordures que je vois flottant autour d’ici, ce sont ses partisans », a déclaré le président américain lors d’un appel vidéo pour la campagne électorale. Il critiquait les propos, dénoncés comme racistes, d’un humoriste, qui s’exprimait lors d’un meeting de Donald Trump à New York, comparant Porto Rico à une « île flottante d’ordures ».

Biden tente d’éteindre la polémique

Afin d’éteindre au plus vite la polémique, Joe Biden a plus tard écrit sur X, que dans ses propos, « ordure » désignait la « rhétorique haineuse » de l’intervenant au meeting de Donald Trump, et non les soutiens de l’ex-président.

Mais les républicains n’ont pas perdu une minute pour attaquer le président démocrate, qui s’est retiré de la course à la Maison-Blanche dans l’été pour laisser place à sa vice-présidente Kamala Harris.

« Joe Biden et Kamala Harris détestent l'Amérique et ne méritent pas quatre ans de plus » à la Maison-Blanche, a ainsi déclaré Karoline Leavitt, porte-parole du candidat républicain.

