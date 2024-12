Le visionnaire tech Elon Musk n’a cessé d’alerter le monde sur les défis majeurs qui guettent l’humanité. De ses prédictions sur les dangers de l’intelligence artificielle à ses mises en garde contre le déclin démographique mondial, le milliardaire a régulièrement pris position sur des enjeux cruciaux. Sa récente sortie concernant le taux de natalité de Singapour marque une nouvelle étape dans sa croisade pour sensibiliser aux risques démographiques qui menacent de nombreuses nations développées.

L’extinction des nations selon Musk

En réponse à un article partagé sur X par l’influenceur Mario Nawfal concernant la « crise des naissances » à Singapour, Elon Musk a lancé un avertissement sans équivoque. Pour le PDG de Tesla, Singapour et de nombreux autres pays se dirigent vers une extinction pure et simple. Cette déclaration choc vise à alerter sur les conséquences irréversibles d’une chute démographique continue dans les sociétés développées. Musk souligne régulièrement que la baisse des naissances représente une menace plus grave pour l’humanité que le réchauffement climatique.

Une réalité chiffrée alarmante

Les données de Singapour confirment les inquiétudes du milliardaire. La cité-État a enregistré en 2023 un taux de fécondité historiquement bas de 0,97 enfant par femme, franchissant pour la première fois le seuil critique de 1,0. Cette chute drastique résulte de transformations sociétales profondes, notamment le choix croissant des femmes de 25-34 ans de privilégier leur carrière professionnelle. Le gouvernement singapourien observe une baisse marquée du taux de fécondité chez les femmes mariées dans cette tranche d’âge, responsable de près d’un tiers du déclin total de la natalité.

La technologie comme bouclier

Face à cette situation, Musk propose une approche technologique. Le patron de Tesla, qui investit massivement dans les robots humanoïdes, voit dans l’automatisation une solution partielle au déclin démographique. Singapour semble suivre cette voie avec 770 robots industriels pour 10 000 travailleurs, se classant deuxième mondial en densité robotique. Cette stratégie d’automatisation vise à maintenir la productivité malgré la diminution de la population active.

Un phénomène mondial inquiétant

L’avertissement de Musk trouve écho dans de nombreux pays développés. Le Japon, pionnier involontaire de ce déclin, fait face à un vieillissement accéléré de sa population avec un taux de fécondité de 1,3 enfant par femme. La Corée du Sud détient le record mondial du plus faible taux de natalité, à 0,78 enfant par femme. En Europe, l’Italie et l’Allemagne connaissent des situations similaires, leurs taux de fécondité stagnant autour de 1,3 enfant par femme. Cette tendance démographique menace les systèmes de retraite, la croissance économique et l’innovation dans ces pays. Les solutions robotiques proposées par Musk, bien qu’innovantes, ne peuvent à elles seules compenser les effets d’un tel déclin démographique sur le dynamisme économique et social des nations développées.

Source: https://lanouvelletribune.info/

