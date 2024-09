Emmanuel Macron nomme Michel Barnier, figure des Républicains, Premier ministre

Après une crise politique sans précédent, la France a enfin un Premier ministre. Sans grande surprise, c’est une figure de la droite. Michel Barnier, 73 ans, a été plusieurs fois ministre (Environnement, Affaires européennes, Affaires étrangères, Agriculture et Alimentation) et commissaire européen chargé du marché intérieur et des services. Il a également été négociateur en chef de l’UE lors de la procédure du Brexit. La passation de pouvoir aura lieu à 18h, à Matignon. L’annonce de sa nomination a été accueillie avec satisfaction à droite et à l’extrême droite mais avec consternation à gauche, surtout au sein du NFP (Nouveau Front populaire, PS, LFI, EELV, PCF), sorti vainqueur des élections.

Le président français Emmanuel Macron a nommé jeudi l’ex-ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme Premier ministre, a annoncé l’Élysée, 60 jours après des législatives qui ont débouché sur une Assemblée nationale dépourvue de majorité en France. “Le président s’est assuré que le Premier ministre et le gouvernement à venir réuniraient les conditions pour être les plus stables possibles et se donner les chances de rassembler le plus largement”, précise le communiqué de l’Élysée.

Le plus vieux succède au plus jeune

Le plus vieux Premier ministre de la Vᵉ République succède ainsi au poste de chef du gouvernement à Gabriel Attal, 35 ans, qui en était le plus jeune. Il va devoir tenter de former un gouvernement susceptible de survivre à une censure parlementaire, pour mettre fin à la plus grave crise politique de ces cinquante dernières années. Applaudi à Bruxelles pour ses qualités de négociateur, au point que son nom avait circulé pour succéder à Jean-Claude Juncker en 2019 à la tête de la Commission européenne, ce Savoyard, membre du parti de droite Les Républicains (LR), s’est forgé une réputation de “pragmatique”. “C’est un homme d’État. Un homme de consensus et de négociation, comme il l’a prouvé lors des négociations du Brexit, ce qui est indispensable dans la période que nous connaissons”, affirme à l’AFP le député LR Vincent Jeanbrun, persuadé qu’il parviendra à rassembler “bien au-delà de son camp”.

Passation de pouvoir à 18h

La passation de pouvoir à Matignon entre le Premier ministre français démissionnaire Gabriel Attal et son successeur Michel Barnier aura lieu ce jeudi à 18h, a annoncé l’entourage de M. Attal. Dans la cour de l’hôtel Matignon, la garde républicaine se préparait à accueillir le nouveau locataire. Des tentes blanches ont été aussi installées, ainsi que des rubans bleus pour délimiter les emplacements pour la presse, le personnel et les proches (suite ci-dessous).

