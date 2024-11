– Le président sénégalais a dénoncé la transformation de la région du Sahel en une zone de conflit pour des puissances étrangères.

Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a regretté la récurrence des problèmes de sécurité en Afrique de l’Ouest.

En visite officielle, en Türkiye, Bassirou Diomaye Faye a animé jeudi à Ankara une conférence de presse conjointe avec son homologue turc, Recep Tayyip Erdogan.

Face à la récurrence des problèmes de sécurité en Afrique de l’Ouest, une “sous-région où l’insécurité est dominée par le terrorisme”, Bassirou Diomaye Faye a exprimé à Erdogan la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de la défense.

Tout en dénonçant la transformation de la région du Sahel en une zone de conflit pour des puissances étrangères, le président sénégalais a indiqué avoir discuté avec Erdoğan de la nécessité de soutenir davantage d’activités dans la région du Sahel, en vue d’y garantir la paix, la stabilité et la sécurité.

Les deux présidents se sont félicités du développement des relations commerciales et d’investissement, qui sont “en constante augmentation”. Ils ont noté que volume des échanges entre la Türkiye et le Sénégal ont approché les 500 millions de dollars, définissant le nouvel objectif à 1 milliard de dollars.

Diomaye Faye a indiqué que la Türkiye et le Sénégal ont un large éventail de domaines de coopération à l’instar des infrastructures, de la défense, des services de santé, de l’agriculture, de l’accès à l’eau, de l’éducation, de l’énergie ainsi que l’économie.

En outre, le chef de l’État sénégalais a déploré l’affaiblissement des relations multilatérales et les violations du droit international par des interventions unilatérales, soulignant la nécessité de rappeler la communauté internationale à ses responsabilités.

Il a notamment rappelé le besoin de maintenir un ordre mondial plus juste et équitable au sein des Nations unies (ONU), et affirmé son soutien à la mission du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, qui consiste à garantir la paix et la sécurité internationale.

Il a rappelé le droit du peuple palestinien à évoluer en paix et dans un État indépendant, et la nécessité de reconnaître le droit des Palestiniens à vivre dans un État ayant Jérusalem-Est pour capitale.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

