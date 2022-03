Rien à voir avec la Russie

Selon M. Poutine, dès lors, l’envolée des cours du gaz et du pétrole sur les marchés mondiaux n’a rien à voir avec la Russie, alors que les prix atteignent des sommets depuis que les forces russes sont entrées en masse en Ukraine. “Les prix augmentent là-bas, mais ce n’est pas de notre faute, c’est le résultat de leurs propres erreurs de calcul, on ne peut pas nous rejeter la faute”, a-t-il dit.

Inflation mondiale des prix alimentaires

“Les prix vont augmenter toujours plus”

Les engrais russes ne sont pas en soi touchés par les sanctions occidentales. Par contre, les secteurs de la finance et de la chaîne logistique le sont, ce qui affecte les capacités de la Russie à exporter. “Si on continue de nous créer des problèmes pour financer ce travail, l’assurer, dans la logistique, la livraison de nos produits (…) alors les prix vont augmenter toujours plus, et cela va se ressentir sur le prix du produit final, les produits alimentaires”, a relevé M. Poutine.