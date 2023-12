France: le Mali et le Niger mettent fin à une vieille convention

Le communiqué des gouvernements malien et nigérien, signé par leurs porte-paroles respectifs, le colonel Abdoulaye Maiga et le colonel-major Abdourahamane Amadou, insiste sur l’attitude hostile persistante de la France. Ils invoquent les principes de la Convention de Vienne sur le droit des traités pour justifier leur décision. Selon ces principes, des circonstances fondamentalement changées ou une impossibilité d’exécution peuvent justifier la fin d’un traité. Les gouvernements du Mali et du Niger estiment que ces conditions sont remplies, d’où leur décision de mettre fin aux conventions dans un délai de trois mois.

Les particuliers et les entreprises

Les conventions concernées touchent divers aspects fiscaux, notamment l’impôt des particuliers et des sociétés, l’impôt sur les successions et les droits d’enregistrement. L’objectif initial était de favoriser les échanges commerciaux et les investissements entre les pays.

Cependant, la réalité semble avoir été différente. Les entreprises françaises, grâce à leur présence significative à l’international, ont largement bénéficié de ces accords, évitant la double imposition lorsqu’elles opéraient au Mali, au Niger ou au Burkina Faso. En revanche, les trois pays africains n’ont pas bénéficié de manière équivalente de ces conventions, faute de groupes internationaux d’envergure installés en France.