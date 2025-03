Une rumeur persistante circule depuis samedi 1er mars 2025, affirmant que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, aurait démissionné de l’armée. Cette fausse information, relayée sur les réseaux sociaux et reprise par certains médias, a suscité de nombreuses réactions.

Face à cette situation, la Présidence de la République a tenu à rétablir la vérité dès ce dimanche 2 mars à travers un communiqué officiel lu par son porte-parole, Max Olivier Obame Ndong.

« Une rumeur de plus en plus insistante devenue virale dans tous les réseaux sociaux et toutes les plateformes numériques fait état de la démission de l’armée du président de la République, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. La présidence de la République dément formellement », a indiqué le porte-parole.

Cette mise au point intervient après une journée marquée par une rencontre au stade de l’Amitié entre le chef de l’État et les forces de défense et de sécurité. À l’approche des élections, le président de la transition avait justement appelé ses frères d’armes à l’unité et à la responsabilité, un message loin de toute idée de rupture avec l’institution militaire.

Ainsi, la Présidence de la République dément catégoriquement cette rumeur. Une situation qui devrait nous amener à faire preuve de vigilance face aux fausses informations qui circulent, notamment en cette période électorale.

