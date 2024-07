George Clooney, fervent démocrate très impliqué dans les levées de fonds pour le parti, a appelé mercredi le président Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle de novembre, face aux doutes sur son état de santé.

“Les ténors démocrates (…), les sénateurs, les membres de la Chambre des représentants et les autres candidats qui risquent de perdre en novembre doivent demander à ce président de se retirer volontairement”, a écrit l’acteur dans une tribune publiée par le prestigieux journal The New York Times.

L’acteur a par ailleurs rappelé dans sa carte blanche avoir mené une récolte de fonds pour Joe Biden en 2020, tout comme il l’avait fait en 2012 pour Barack Obama et en 2016 pour Hillary Clinton.

George Clooney a ensuite affirmé “aimer Joe Biden” comme “sénateur”, puis “vice-président” et “président”. “Je crois en lui et en ses principes”, a poursuivi celui qui le considère comme son “ami”.

“Il y a une bataille qu’il ne peut gagner: celle contre le temps”

George Clooney

“Ces quatre dernières années, il a remporté de nombreuses batailles. Mais il y en a une qu’il ne peut gagner: celle contre le temps”, a nuancé M. Clooney, qui est également producteur et réalisateur. “Cela me brise le coeur de le dire mais le Joe Biden avec qui j’étais il y a trois semaines à une collecte de fonds n’était pas le Joe Biden de 2010. Il n’était même pas celui de 2020. Il était le même homme que celui que nous avons vu débattre”, le 27 juin face à Donald Trump.

Doutes chez les démocrates

La candidature du démocrate de 81 ans fait l’objet de doutes depuis sa prestation calamiteuse lors du premier débat présidentiel fin juin sur la chaîne CNN. Entre mots avalés, phrases inachevées et expression hagarde, cette contre-performance a ébranlé ses partisans et fait réagir les médias. Le lendemain, le New York Times avait déjà appelé, dans son éditorial, l’actuel président à “quitter la course” pour “servir le pays”.

Des membres du Parti démocrate ont aussi questionné publiquement la capacité de Joe Biden, 81 ans, à assumer un nouveau mandat. Le 2 juillet, le démocrate Lloyd Doggett a été le premier parlementaire à appeler Joe Biden à se retirer de la course à la présidentielle.

Lundi, le New York Times, encore, a révélé qu’un spécialiste de la maladie de Parkinson avait été reçu huit fois en huit mois à la Maison Blanche, entre l’été 2023 et ce printemps. “Le président (Joe Biden) est-il traité pour la maladie de Parkinson? Non. (…) Prend-il des médicaments contre la maladie de Parkinson? Non”, avait contreattaqué dans la foulée sa porte-parole Karine Jean-Pierre.

De son côté, Joe Biden tente de rassurer. Il s’est ainsi montré plus offensif le 5 juillet dans le Wisconsin, un Etat-clé de la région des Grands Lacs.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :