Guerre en Ukraine: la Russie affirme que la forcer “à faire la paix” serait “une erreur absolument fatale”

Le Kremlin martèle que contraindre la Russie à faire la paix en Ukraine, comme l’a appelé la veille le président ukrainien, serait une “erreur absolument fatale”.

Après l’appel ukrainien, la menace russe. Le Kremlin déclaré mercredi 25 septembre que contraindre la Russie à faire la paix en Ukraine, comme l’a appelé la veille le président ukrainien Volodymyr Zelensky à l’ONU, serait une “erreur absolument fatale”.

“La position qui consiste à essayer de forcer la Russie à faire la paix est une erreur absolument fatale. Il est impossible de forcer la Russie à la paix”, a balayé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, lors d’un point-presse.

“La Russie est favorable à la paix”, a-t-il affirmé, “mais à condition d’assurer les fondements de sa sécurité et de réaliser les objectifs” de l’offensive en Ukraine. “Sans atteindre ces objectifs, il est impossible de contraindre la Russie”, a-t-il prévenu.

Mardi, Volodymyr Zelensky a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à “contraindre la Russie à la paix”, après plus de deux ans et demi d’un conflit qui a fait des dizaines de milliers de morts civils et militaires.

Volodymyr Zelensky en visite aux États-Unis

Le dirigeant ukrainien, qui se trouve depuis dimanche soir aux États-Unis, doit présenter à son homologue américain Joe Biden et au Congrès à Washington les détails de son “plan de la victoire” visant à mettre fin à l’offensive russe à grande échelle dans son pays. Les négociations entre Moscou et Kiev sont pourtant à l’arrêt depuis le printemps 2022, chaque camp défendant fermement des revendications irréconciliables.

L’Ukraine, le président Zelensky en tête, affirme régulièrement vouloir recouvrer sa souveraineté sur l’ensemble des territoires occupés par son voisin russe, y compris la péninsule de Crimée, annexée par Moscou en 2014.

Kiev a déjà proposé un plan de paix en 10 points, soutenu par l’Occident, impliquant le retrait inconditionnel des forces russes du territoire ukrainien, soit près de 700.000 militaires, selon les chiffres présentés par Vladimir Poutine. Une proposition balayée par Moscou.

Vladimir Poutine maintient ses conditions

Le président russe, qui a ordonné l’attaque de son armée contre l’Ukraine en février 2022, a pour sa part répété à maintes reprises ses “conditions”: l’abandon des quatre régions ukrainiennes dont Moscou revendique l’annexion en plus de la Crimée, et l’assurance que Kiev renonce à rejoindre l’Otan. Des revendications inacceptables pour les Ukrainiens et les Occidentaux.

La Russie a par ailleurs d’ores et déjà annoncé qu’elle ne participerait pas au deuxième sommet sur la paix en Ukraine voulu par Kiev en fin d’année, après une première réunion en Suisse en juin dernier.

Les tentatives, plus ou moins assumées, de médiation de la Chine – alliée proche de la Russie -, de l’Inde, ou encore du Vatican n’ont jusque-là pas permis la reprise officielle des discussions entre Moscou et Kiev.

Source: BFMTV.com

