La Bascule du monde: quelques données économiques à prendre en compte (source FMI)

En 2000, le PIB cumulé des 5 pays devenus BRICS en 2008 (2 736 milliards de $), représentait près du quart de celui des USA (10 250) plus du tiers de celui des 27 pays membres de l’UE d’aujourd’hui (7 270).

Le 1er Janvier 2024, après élargissement, ce PIB cumulé aura été multiplié par plus de 11 (à 30 700 milliards de $). Il aura dépassé celui des USA en 2022 (25 040) et distancé très largement celui d’une UE sans le Royaume Uni. Tiré par des croissances indienne et chinoise, prévues à 6,3% et 5% en 2023, ce PIB cumulé des BRICS continue de croître 4 fois plus vite que celui de l’occident US-UE.

La création de la banque des BRICS et de l’AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank), l’entrée en 2016 du Yuan (RMB) dans le panier des devises de réserve du FMI, la dédollarisation progressive, mais qui s’accélère, des échanges internationaux, la mise en place fin 2016, par la Chine, d’outils nationaux pour les transferts électroniques boursiers et monétaires, la création, par les BRICS, d’une agence de notation non anglo-saxonne, vont bousculer toujours plus les règles de gouvernance économique mondiale héritées de Bretton Woods.

Cette montée en puissance des BRICS et de leur projet suscite intérêt et soutien dans de nombreux pays d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie, lassés de la tyrannie économique et politique imposée par le monde USAOTAN, en témoignent le nombre important de nouveaux candidats.

Qu’on le veuille ou non, ces évolutions vont se faire au détriment de la «coalition occidentale». Avec l’élargissement des BRICS au 1er janvier 2024, elles pourraient être beaucoup plus rapides qu’on ne le croit aujourd’hui et reléguer le monde USA-OTAN-AUKUS-UE-G7+ en deuxième division, à moyen terme, d’autant qu’on peut compter sur la Russie qui va prendre la Présidence des BRICS dans 8 jours pour accélérer le processus d’élargissement et de dédollarisation qui suivra.

Les gouvernances de l’occident global ont toutes les raisons de s’inquiéter sur l’avenir de leurs pays, d’autant que dans la vraie vie la comparaison des PIB ne devrait pas se faire en dollar nominal, mais en dollar PPA (Parité de pouvoir d’achat). Cette comparaison en dollar PPA montre un tableau encore plus sombre que le diagramme ci dessous.

Dominique Delawarde

Source: https://reseauinternational.net/

Commentaires via Facebook :