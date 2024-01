La Chine et Nauru rétablissent leurs relations diplomatiques

BEIJING, 24 janvier (Xinhua) — La Chine et Nauru ont signé mercredi, à Beijing, un communiqué conjoint sur le rétablissement des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs.

Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, également membre du Bureau politique du Comité central du Parti communiste chinois, s’est entretenu avec Lionel Aingimea, ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Nauru, et les deux hommes ont signé un communiqué conjoint, qui prend effet à compter de ce jour.

Ce communiqué fait de Nauru le 183e pays ayant des relations diplomatiques avec la Chine.

Selon le communiqué conjoint, le gouvernement de la République de Nauru reconnaît qu’il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, que le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légitime représentant l’ensemble de la Chine et que Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois.

Le gouvernement de la République de Nauru rompra ses “relations diplomatiques” avec Taiwan à compter de ce jour et s’engage à ne plus développer de relations officielles ou d’échanges officiels avec Taiwan, a-t-on appris du communiqué conjoint.

Les deux gouvernements conviennent d’échanger des ambassadeurs dès que possible et de se fournir toute aide nécessaire à l’établissement d’ambassades, d’après le communiqué conjoint.

“Aujourd’hui, les relations Chine-Nauru ont ouvert un nouveau chapitre”, a déclaré M. Wang lors de l’entretien.

Selon lui, bien que la Chine et Nauru soient géographiquement séparés par des océans, l’amitié entre les deux peuples a une longue histoire. En tant que pays en développement, les deux parties sont confrontées à des tâches communes telles que le développement de l’économie, l’amélioration des conditions de vie de leurs populations et la réalisation de la modernisation.

En tant que membres des pays du Sud, les deux parties partagent la même volonté de sauvegarder leur propre souveraineté et leur propre indépendance, de défendre les intérêts communs des pays en développement, et de promouvoir un monde multipolaire égal et ordonné, ainsi qu’une mondialisation économique qui profite à tous. Ceci est la logique fondamentale qui a rapproché les deux pays et qui apportera certainement de larges perspectives de coopération, a-t-il poursuivi.

La reprise des relations diplomatiques entre la Chine et Nauru montre une fois de plus au monde que l’adhésion au principe d’une seule Chine est une tendance historique irrésistible, a souligné M. Wang.

D’après lui, il y a encore un très petit nombre de pays qui maintiennent de soi-disant “relations diplomatiques” avec Taiwan pour diverses raisons, ce qui va non seulement à l’encontre des intérêts de leurs propres pays et de leurs peuples, mais viole également la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies et porte atteinte à la souveraineté nationale de la Chine. De telles pratiques doivent être corrigées tôt ou tard.

La Chine exhorte ces pays à reconnaître la tendance de l’époque, a indiqué M. Wang, ajoutant que la Chine est prête à ouvrir un nouveau chapitre dans ses relations avec ces pays sur la base du principe d’une seule Chine. Fin

Source: http://french.xinhuanet.com/

