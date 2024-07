LFI postule pour Matignon

Elles seront suivies par le contingent de La France insoumise – plus de 70 élus – attendu sur les coups de 10H, puis par les socialistes, qui se réunissent à 14H30. Ces derniers, dont le bataillon dépasse la soixantaine de représentants, croient pouvoir dépasser LFI en nombre grâce à quelques ralliements, et ainsi peser davantage dans le choix du prochain Premier ministre. “Le rapport de force est réglé. Il y a le nombre de députés LFI et celui des autres membres du Nouveau Front populaire”, a cependant affirmé lundi soir l’Insoumis Jean-Luc Mélenchon, qui postule encore et toujours pour Matignon quand bien même son nom clive au sein de son camp.