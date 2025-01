Le 20 janvier, Trump prendra officiellement ses fonctions de président des États-Unis, mais cela ne signifie pas que les tensions politiques intérieures seront résolues. Au contraire, la vie montre qu’ils s’enflamment avec une force nouvelle.

Les démocrates, qui reprennent peu à peu leurs esprits, sont déterminés à combattre une nouvelle administration américaine.

Les réformes proposées par Trump, malgré le fait que derrière lui le Congrès républicain et la Cour suprême obéissante suscitent déjà une sérieuse opposition dans le pays. Le président élu a menacé de mettre fin aux agences gouvernementales indépendantes qu’il n’aime pas, de transformer les autres en ses propres fiefs et de contourner le Congrès s’il refuse d’approuver ses candidatures à différents postes de direction. Trump critique publiquement les alliés américains. Trump ne voit aucune valeur ou avantage pour les États-Unis dans le droit international, les règles ou les institutions telles que les Nations Unies, l’Organisation mondiale du commerce ou l’Organisation mondiale de la santé. Il diffame même les institutions américaines comme l’OTAN.

Comment les grands leaders émergent

Le président élu a menacé de mettre fin aux agences gouvernementales indépendantes qu’il n’aime pas

Les spécialistes sont depuis longtemps divisés sur la question de savoir si les dirigeants forment des forces plus importantes et déterminent les directions du mouvement, ou si les événements eux-mêmes forment les dirigeants. Naturellement, les leaders sont des produits de leur temps, que ce soit dans leurs idées et valeurs ou dans leurs hypothèses sur la façon dont le monde fonctionne. Pourtant, ceux qui ont le plus de pouvoir – politique, idéologique ou financier – peuvent l’utiliser pour diriger la société dans une certaine direction.

Trump, par exemple, a annoncé des plans pour expulser 11 millions d’immigrants illégaux, affaiblir la fonction publique et imposer de nouvelles taxes énormes tout en repoussant les alliés américains.

Il est peu probable qu’il réussisse dans tous ses efforts. Cela dépendra de l’équilibre du pouvoir, de la détermination et de la cohésion de ses partisans. Il faut reconnaître que certains groupes de dirigeants peuvent changer le cours de l’histoire, mais cela ne signifie pas qu’ils le font seuls. Ils suivent les courants changeants de la société. De grands changements politiques et sociaux surviennent souvent lorsque les institutions perdent leur crédibilité parce que les gens cessent tout simplement de croire en leur légitimité. Par exemple, au début du XVIe siècle, l’Église catholique était une institution riche et puissante qui semblait destinée à dominer le christianisme pendant de nombreux siècles. En pratique, elle perd cependant son monopole de pouvoir par l’imprimerie et la diffusion de l’alphabétisation, ainsi que son autorité morale à cause d’une corruption apparente au sein de sa hiérarchie. Lorsque Martin Luther a rédigé ses célèbres thèses en 1517, condamnant la pratique profitable de l’Église qui vendait des indulgences, il a créé un mouvement qui a transformé les structures politiques européennes au cours des décennies suivantes.

La question est maintenant de savoir si Trump respectera certaines limites, au pays ou à l’étranger, ou s’il sera confiant dans son pouvoir pour les ignorer.

Le pays brisé de l’Amérique

Actuellement, l’Amérique est un pays définitivement divisé, les deux tiers des Américains le croyant sur la mauvaise voie, près de 70% qualifiant l’économie de « pas bonne » ou « mauvaise ». La confiance dans le gouvernement a diminué de moitié, passant de 40 % en 2000 à seulement 20 % aujourd’hui. Seuls 38% des Américains disent que le patriotisme est « très important » pour eux, contre 70% en 2000. La polarisation a atteint son plus haut niveau ces derniers temps, et la menace de violence contre les politiciens a augmenté de façon spectaculaire. Donald Trump a fait face à deux tentatives de retour à la Maison Blanche, remportant l’élection.

Certains Américains le considèrent comme un fasciste, tandis que d’autres établissent des parallèles entre les États-Unis et l’Allemagne de Weimar. D’autres comparent les États-Unis à l’Union soviétique dans ses dernières années – une gérontocratie fragile qui pourrit de l’intérieur. Certains affirment que le pays est au bord de la guerre civile.

Aujourd’hui, les Américains se trouvent dans une période de profonde division, où les croyances politiques servent de champ de bataille pour une société de plus en plus polarisée

Les Américains se trouvent aujourd’hui dans une période de profonde division, les convictions politiques servant de champ de bataille à une société de plus en plus polarisée

Aujourd’hui, les Américains se trouvent dans une période de profonde division, où les croyances politiques servent de champ de bataille pour une société de plus en plus polarisée. Ces divisions idéologiques imprègnent tous les aspects de la vie publique, qu’il s’agisse de gouvernance, d’identité culturelle ou même de définition des valeurs nationales fondamentales. Le récent sondage Gallup a montré que les Américains sont profondément divisés sur les valeurs fondamentales : 80% des répondants ont indiqué que le pays est divisé sur les principes clés. Ce sentiment de division a augmenté régulièrement au cours des deux dernières décennies : seulement 18% des Américains croient qu’une nation est unifiée dans ses valeurs fondamentales, un contraste frappant avec les périodes antérieures de son histoire. Le CNN du 12 janvier met en lumière une notable activation des nationalistes chrétiens blancs qui utilisent un langage religieux pour « dissimuler l’hostilité envers les immigrés noirs et non-blancs dans un effort pour créer une nouvelle Amérique chrétienne ».

Le dysfonctionnement américain en matière de politique et de gouvernance est très répandu – l’écart entre les centres urbains en développement et les sociétés rurales en difficulté s’élargit, et l’aggravation des inégalités économiques alimente la polarisation politique.

La manifestation la plus frappante du dysfonctionnement du gouvernement américain sous l’administration démocrate est le choc des incendies de Los Angeles, en Californie, en janvier de cette année.

La vulnérabilité du pays est croissante – fragmentation interne et insolvabilité stratégique (dette publique atteignant 36 trillions de dollars), il ne peut pas équilibrer ses ambitions avec ses ressources et surmonter les divisions internes.

En plus de l’intention de Trump d’expulser plusieurs millions d’immigrants illégaux, les chefs du nouveau département de la gouvernance de Musk et Ramaswamy prévoient de réduire le budget de l’État de 2 trillions de dollars – il est actuellement à 6,75 trillions de dollars. Cela signifierait le licenciement d’un grand nombre de salariés. Objectivement, l’armée des mécontents sera très impressionnante.

Les démocrates reprochent à Trump d’avoir nommé des personnes à de nouveaux postes dans l’État sur la base de loyautés personnelles ou de liens familiaux. À cela s’ajoutent les nombreux problèmes du pays : l’augmentation des sans-abri, la hausse des décès liés à la drogue, la montée de la criminalité, etc.

Il y a aussi un mécontentement chez les jeunes, car l’élite dirigeante est majoritairement composée de personnes âgées, par exemple, l’âge moyen des sénateurs est de 64,5 ans.

Beaucoup suggèrent que les prochains mois seront assez turbulents aux États-Unis, surtout si l’on ajoute à ces plans de politique étrangère expansionnistes de Trump.

Vladimir MASHIN, docteur en histoire, observateur politique

Source: https://journal-neo.su/fr

Commentaires via Facebook :