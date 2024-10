Laurent Gbagbo : Jacques Chirac « n’est pas le seul chef d’Etat qui m’a demandé de l’argent… »

Dans son ouvrage intitulé « Ils savent que je sais tout : Ma vie en Françafrique », Robert Bourgi affirmait que Laurent Gbagbo avait donné 3 millions de dollars à Jacques Chirac en 2002. L’ancien président ivoirien a confirmé récemment les dires du conseiller politique Franco-Libanais lors d’une interview accordée à Alain Foka.

Quand l’ex-journaliste de RFI lui a demandé s’il avait peur de dire non à Monsieur Chirac, sa réponse a été on ne peut plus claire : « Ce n’est pas une question de peur. C’est d’abord un étonnement de voir un chef d’Etat français me demander de l’argent ».

« Il est coutumier des faits »

« J’étais étonné, stupéfait, ahuri » a poursuivi Laurent Gbagbo, ajoutant que Chirac n’était pas le seul dirigeant qui lui demandait de l’argent. Le second est « Africain et il est coutumier du fait », a déclaré le natif de Gagnoa, qui n’a pas voulu révéler son identité.

« Après , hors micro, je peux vous souffler son nom dans le creux de l’oreille », glisse-t-il à Alain Foka pour le calmer.

Il m’a dit : « Laurent, je ne suis pas un ingrat, je saurai m’en souvenir »

En ce qui concerne Chirac, il souligne qu’il l’a appelé après avoir reçu les 2 milliards de Fcfa et lui a dit : ” Laurent, je ne suis pas un ingrat, je saurai m’en souvenir”. Mais « derrière mon dos, la France et le Burkina Faso montent une rébellion qui vient m’attaquer » a exposé l’ex-dirigeant ivoirien, un peu comme pour montrer du doigt l’ingratitude du dirigeant français de l’époque.

Source: https://www.seneweb.com/

