Le gouvernement burkinabè a adopté le 27 mars un décret prolongeant d’un an la durée de “la mobilisation générale et la mise en garde”, permettant si besoin la réquisition des personnes, des biens et des services pour la lutte contre le terrorisme.

Le gouvernement de transition du Burkina Faso avait décrété “la mobilisation générale et la mise en garde” en avril 2023 pour une période de douze mois.

L’adoption de ce décret permet de continuer la mobilisation des ressources, de restaurer la sécurité et d’assurer la protection des populations et de leurs biens contre la menace et les actions terroristes, a expliqué le gouvernement dans le rapport du conseil des ministres.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

