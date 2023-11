Le travail de l’Agence française de développement (AFD), dont l’efficacité a été qualifiée de “discutable”, a fait l’objet de critiques. Celle-ci a alloué 15,5 milliards d’euros de prêts ou de dons aux pays du continent entre 2020 et 2022, mais les habitants de ces pays ne voient pas les fonds transférés, “soit parce que l’argent ne leur parvient pas, soit parce que l’Agence n’est pas en mesure de promouvoir ses projets”, ont souligné les députés. Ils ont critiqué le fait que les programmes de développement allouent près de 30% des fonds à de grands projets d’infrastructure, alors que “les Africains ont besoin d’investissements dans l’éducation et les petits projets” qui peuvent être mis en œuvre dans un délai court et avec un résultat plus visible.