Le Kremlin juge “inacceptable” une adhésion pleine et entière de l’Ukraine à l’OTAN

MOSCOU, 3 décembre (Xinhua) — Une éventuelle décision d’accorder à l’Ukraine le statut de membre à part entière de l’OTAN serait “inacceptable” pour la Russie, a déclaré mardi le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

Commentant les informations de presse selon lesquelles l’Ukraine chercherait à obtenir la garantie d’une adhésion pleine et entière à l’OTAN, M. Peskov a dit qu’une telle démarche était “en contradiction absolue” avec la thèse russe sur “l’indivisibilité de la sécurité”, ajoutant que la sécurité d’un pays ne devait pas se faire aux dépens d’un autre.

Le porte-parole a fait remarquer qu’une telle évolution constituerait un “événement menaçant” pour la Russie et qu’elle n’éliminerait pas les causes profondes du conflit actuel.

Plus tôt dans la journée, le journal en ligne ukrainien European Pravda a rapporté que le ministère ukrainien des Affaires étrangères avait fait savoir lors de la réunion des chefs de la diplomatie des pays de l’OTAN qu’une adhésion pleine et entière à l’alliance était la seule véritable garantie de sécurité pour Kiev et qu’elle servirait de moyen de dissuasion contre “toute nouvelle agression russe” contre l’Ukraine et d’autres Etats. Fin

Source: https://french.news.cn/

