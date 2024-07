Le Cabinet Royal chérifien annonce dans un communiqué daté du 30 juillet, la reconnaissance officielle de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental par la France. Une annonce qui fait suite à une lettre adressée par le président français, Emmanuel Macron, au Roi du Maroc, Mohammed VI.

“Le présent et l’avenir du Sahara occidental s’inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine », affirme le président de la République française, Emmanuel Macron, dans une lettre adressée au Roi Mohammed VI, à l’occasion du 25ème anniversaire de la fête du Trône, dont le contenu a été diffusé par le Cabinet Royal. Ce qui constitue une évolution dans la position française en ce qui concerne le dossier du Sahara marocain.

Dans sa lettre, le président Macron apporte son soutien indéfectible à la position marocaine dans la gestion du Sahara. Dans ce message qui coïncide avec la commémoration du 25ème anniversaire de la Fête du Trône, le chef de de l’Etat assure Sa Majesté le Roi de “l’intangibilité de la position française sur cet enjeu de sécurité nationale pour le Royaume” et que son pays “entend agir en cohérence avec cette position à titre national et au niveau international“.

A cet effet, Emmanuel Macron affirme que “pour la France, l’autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Notre soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant“, ajoutant que ce plan “constitue désormais la seule base pour aboutir à une solution politique, juste, durable et négociée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies“.

“Aujourd’hui, un consensus international de plus en plus large se dégage“, constate le chef de l’État français concernant le Plan d’autonomie sous souveraineté marocaine, précisant que “la France y prend toute sa part dans l’ensemble des enceintes concernées“, notamment à travers le soutien de son pays aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé personnel.

“Il est temps d’avancer. J’encourage donc toutes les parties à se réunir en vue d’un règlement politique, qui est à portée de main“, a insisté le Président MACRON dans son message. Tout en se félicitant des efforts du Maroc pour le développement économique et social du Sahara marocain, le Président de la République française s’est engagé à ce que son pays “accompagne le Maroc dans cette démarche au bénéfice des populations locales“.

Cette annonce de la République française, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, constitue une évolution importante et significative en soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara. Elle s’inscrit dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et portée par de nombreux pays dans différentes régions du monde, en faveur de l’intégrité territoriale du Maroc et du plan d’autonomie comme cadre exclusif pour la résolution de ce différend régional.

Il convient de rappeler que cette position de la France rejoint un large consensus international autour de la souveraineté marocaine pour le Sahara pour résoudre le conflit au Sahara. Elle s’inscrit dans le cadre d’une dynamique enclenchée, ces dernières années, avec la reconnaissance par les États-Unis (En décembre 2020) de la souveraineté du Royaume sur ses Provinces du Sud, le soutien d’une quinzaine de pays européens au Plan d’Autonomie (Espagne mars 2023) et l’ouverture d’une trentaine de Consulats à Laâyoune et Dakhla.

Alumine Wangara

