– Une visite qui durera deux jours, pour discuter les problèmes que les pays du G5 Sahel rencontrent.

Le président du Niger, Mohamed Bazoum, a entamé une visite officielle en Mauritanie, une visite qui durera deux jours.

Bazoum s’entretiendra avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh Gazouani, des problèmes que rencontrent les états membres du G5 Sahel.

L’agence mauritanienne d’information (AMI), a indiqué que le président Bazoum a été accueilli à l’aéroport international de Nouakchott par son homologue Ould Ghazouani, ainsi qu’un certain nombre de membres du gouvernement et de hauts responsables de l’État.

La présidence mauritanienne n’a pas annoncé les détails du programme de la visite, mais elle coïncide avec des développements dans les pays du G5 Sahel.

Un état d’incertitude règne sur l’avenir du G5 après que les armées ont pris le pouvoir au Burkina Faso et au Mali. La junte militaire au Mali prévoit de grader le pouvoir pendant cinq ans.

Par ailleurs, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a suspendu le Burkina Faso et appelé à la libération immédiate du président Roch Marc Kaboré.

La CEDEAO a également imposé des sanctions à Bamako, fermé les frontières des pays du G5 Sahel avec l’État du Mali, gelé ses avoirs bancaires, empêché les virements bancaires, retiré tous les diplomates de Bamako et annulé toute forme de coopération avec lui, ainsi que les aides financières avec à l’exception des médicaments et des denrées alimentaires.

Le G5 Sahel est un groupement régional de coordination, de coopération et de lutte contre les défis sécuritaires et économiques, qui s’emploie à attirer des fonds et à attirer des investissements étrangers pour réaliser le développement, créer des opportunités d’emploi et construire les infrastructures nécessaires à l’avancement des États membres. Les pays du G5 Sahel sont la Mauritanie, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad et le Niger.

*Traduit de l’arabe par Issa Aliou

