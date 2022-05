Le président français a insisté de son côté, lundi à Strasbourg, sur la nécessité de ne “jamais céder à la tentation ni de l’humiliation, ni de l’esprit de revanche”. Une référence à l’humiliation des Allemands à l’issue de la Première guerre mondiale, qui conduisit tout droit au nazisme et au cataclysme de la Seconde guerre mondiale, selon la présidence française. Mais ces propos ont aussi été perçus comme une mise en garde voilée aux Etats-unis, qui aident massivement l’Ukraine au plan militaire et dont le ministre de la Défense, Llyod Austin, a souhaité “voir la Russie affaiblie” à jamais au retour d’un voyage à Kiev.

Macron trop indulgent envers Moscou?

“Communauté politique”

Cette “communauté politique”, destinée à accueillir des pays adhérant au “socle de valeurs” européennes, pourrait offrir un accès progressif au marché unique, voire à terme à la clause d’assistance mutuelle de l’UE (article 42.7), explique l’ancien Premier ministe italien Enrico Letta qui a planché sur l’idée. L’Ukraine serait ainsi à la table du Conseil européen, comme d’autres pays aspirants à l’UE – y compris la Géorgie et la Moldavie, théâtres de conflits gelés avec Moscou – note-t-il, en soulignant que cela peut “se mettre en place de façon très rapide et informelle, comme un G20”.

“Pas de chaise à la table”

Volodymyr Zelensky et son chef de la diplomatie, Dmytro Kuleba, n’ont pas caché depuis leur préférence pour une adhésion directe à l’UE, à laquelle l’Ukraine est candidate depuis mars. “C’est comme une table où toute la famille est réunie, et on t’a invité, mais on ne t’a pas mis de chaise. Je pense que c’est injuste”, a lancé le président ukrainien mercredi lors d’une viosioconférence avec des étudiants français.