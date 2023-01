Sur une short-list d’une trentaine de leaders entrepreneurs africains retenus, le Comité Éditorial s’est penché en faveur de l’homme d’affaires malien CESSE KOME, Président de la holding KOIRA en le désignant l’Entrepreneur Africain de l’Année 2022.

Le cinquantenaire malien qui s’est fait tout seul, dans un style discret singulier et propre à lui, l’entrepreneur CESSE KOME continue de briller dans le monde des affaires. Son parcours est atypique, parti de rien, l’enfant du village de Koira, au Mali a su tirer son épingle du jeu, en entrant dans le cercle fermé de l’hôtellerie de luxe. Il s’est essayé à tout ; de cireur de chaussures dans les rues d’Abidjan à vendeur de librairie par terre en passant par le commerce de parapluie. A la fin des années 1990, il domine l’import de textiles entre le Libéria et la Côte d’Ivoire. Son domaine de prédilection, l’informel, c’est de là qu’il tire sa fortune.

Leadership discret

A force de transpiration, de patience assidue et de perspicacité, aujourd’hui Kome Cessé est connu dans le monde des affaires grâce à ses hôtels Radisson Blu d’Abidjan et Bamako. Un troisième bijou exceptionnel trône au coeur du quartier résidentiel de la capitale malienne, le Sheraton, nouveau pôle d’attraction des grands férus des palaces haut de gamme. Il avait été coopté parmi les 50 personnalités les plus influentes de l’UEMOA lors de la parution du magazine Confidentiel Afrique en septembre 2020. Rebelote pour ce prégnant entrepreneur Kome Cessé qui décroche le Titre Homme de l’Année 2022 du journal panafricain Confidentiel Afrique. Kome Cessé a pris les escaliers du bas pour se hisser au sommet. Ceux qui ont eu la chance de le pratiquer soutiennent qu’il a toujours regardé grand. Il investit sans rechigner et gère son business avec rigueur et bienveillance. Les aléas du monde des affaires n’ont pas pris le dessus sur sa rage d’aller de l’avant et de gagner les paris risqués. Pour montrer le degré de son effacement aux mondanités de la vie, on ergote ça et là que ses hôtels Radisson Blu Bamako et Abidjan sont plus connus et célèbres que lui, cela grâce à sa discrétion. Dans le continent africain son nom est connu notamment dans les pays où il a investi comme en Côte d’Ivoire et au Mali. En peu d’années, il s’est hissé au firmament des hommes d’affaires de la sous-région. En 2012, il fera un don de 100 millions de FCFA ( environ 152 000 d’euros) au gouvernement malien pour l’aider à lutter contre le terrorisme après le coup d’état de la même année. Qui plus que Kome Cessé mérite le statut tant convoité de ‘’ l’Homme de l’Année de Confidentiel Afrique ‘’.

Modèle pour la jeune génération d’entrepreneurs africains

Sa trajectoire prend le sillon d’un Parcours de combattant, car le chemin n’a pas été de tout repos pour le propriétaire du groupe Koira Sarl entreprise d’import-export basée en Côte d’Ivoire depuis plus de trente ans. Cessé Komé s’est fait un nom en investissant dans l’hôtellerie à travers une firme de renom appelée Radisson Blu. M. Cessé Komé est un modèle de réussite pour la jeune génération. Le Radisson Blu d’Abidjan en est un exemple. Pour preuve, M. Kome Cessé a investi 55 milliards de FCFA sur fonds propres et le reste par de la dette d’Afreximbank et BGFI Côte d’Ivoire. Malgré des turbulences avec notamment les attentas de novembre 2015 au Radisson Blu de Bamako poussant l’hôtel a fermé ses portes pendant un mois, et les attaques de Grand-Bassam en Côte d’Ivoire n’ont pas empêché Radisson de sortir la tête de l’eau.

Ayant vécu plus de dix ans de crise identitaire au pays d’Houphouët Boigny et la guerre au Mali, Cessé Kome reste inébranlable et continue dans cette dynamique d’homme de challenge. Après la construction d’un Sheraton en 2017, il décide d’ouvrir un nouvel hôtel tous les deux ans. Son amour pour l’hôtellerie date de 2002, avec la construction de la Résidence Komé qui accueillera la délégation de la FIFA lors de la coupe d’Afrique des nations (CAN) de cette année. « Je pense que l’appel du Président malien d’alors, Alpha Omar Konaté, qui lors d’une visite en Côte d’Ivoire, a demandé à la diaspora de venir investir au pays, dans la cadre de la CAN a été l’élément déclencheur de mon arrivée dans le secteur hôtelier », plaisait-il à dire aux nombreux visiteurs qui le fréquentaient. Sur le tableau de chasse, en plus de l’hôtellerie, le self made-man Cessé Komé s’investit dans la téléphonie, l’industrie et le commerce. Une usine de batterie est également annoncée pour bientôt à Abidjan. Enfin, le secret de Cessé Komé, est le respect de la parole donnée, mais également, le sens de l’épargne, comme tout bon »Soninké », une ethnie réputée de grands voyageurs dégourdis etque l’on retrouve au Mali, en Mauritanie et au Sénégal. Et sa recette, qui est son bréviaire : ‘’Ne jamais oublier d’où on vient’’.

Par Maguette Mbengue et Hippolyte GOURMANTIER ( Confidentiel Afrique)

