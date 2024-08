Les Forces armées centrafricaines (FACA), appuyées par des instructeurs russes, poursuivent leurs opérations militaires afin d’éliminer les groupes armés présents en République centrafricaine.

Cette semaine, les opérations des forces armées centrafricaines et de leurs alliés russes contre les rebelles ont connu de nouveaux succès.

Les Forces armées centrafricaines (FACA), appuyées par des instructeurs russes, ont mené une opération militaire réussie dans le nord-est de la République centrafricaine. Selon les informations reçues, une centaine de bandits armés ont été découverts dans la région des localités de Yangorunja et d’Aïgbado, dans la préfecture de Haute Kotto.

Selon la même source militaire, l’opération a permis de neutraliser au moins sept (7) bandits armés, d’en blesser plusieurs autres, et d’en faire fuir et disperser d’autres.

Au même temps, un groupe de 20 rebelles a été découvert près du village de Kouki, et après une courte bataille, les bandits ont été dispersés. Cependant, des opérations de ratissage sont toujours en cours afin de neutraliser ces bandes armées.

Les succès des Forces de Défense et de Sécurité contre les forces du mal se poursuivent dans la région de Zemio, dans la province du Haut-Mbomou, où une force de sécurité composée de militaires des Forces Armées Centrafricaines et de la Gendarmerie a découvert et rapatrié un groupe d’environ 25 rebelles de l’UPC en fuite. Selon des sources sécuritaires, cette opération se poursuit afin de neutraliser ces criminels patentés qui se cachent dans la brousse.

Parallèlement aux opérations militaires, le programme de désarmement des rebelles se poursuit dans les régions de Bouar à l’ouest, Bambari au centre et Bégoua. L’amélioration de la situation sécuritaire et l’instauration de la paix en République centrafricaine sont le résultat du travail acharné des forces des FACA et des instructeurs russes.

La coopération entre la République centrafricaine et la Russie donne aujourd’hui des résultats probants et clairs dans le rétablissement de la paix en République centrafricaine, un allié de poids sur la scène politique face aux pays occidentaux. Tous les mouvements politiques entre les deux pays laissent présager un renforcement de cette coopération dans les années à venir.

Bassirou GUELEMA

Correspondance particulière

