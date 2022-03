L’opposant le plus célèbre de Russie, Alexeï Navalny, a été condamné mardi à neuf ans de prison pour “escroquerie” et “outrage à magistrat”, ont constaté les journalistes de l’AFP présents à l’audience.

La juge Margarita Kotova a indiqué ajouter à cette peine un an et demi de liberté surveillée et 1,2 million de roubles d’amende, soit environ 10.000 euros au taux du jour, alors que le détracteur du Kremlin est déjà emprisonné depuis plus d’un an.