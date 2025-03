En marge du sommet européen sur la défense et l’Ukraine, le président français n’a pas exclu de parler à son homologue russe quand ça sera « le bon moment ».

La bataille rhétorique continue. Alors que Moscou l’a comparé à Napoléon et l’a accusé de vouloir que « la guerre continue », Emmanuel Macron a répondu au Kremlin, en marge du sommet européen de Bruxelles sur la défense et l’Ukraine, jeudi 6 mars. « Je connais bien le président Poutine, donc s’il réagit comme ça, c’est qu’il sait que j’ai dit vrai », a déclaré le chef de l’État lors d’un point presse nocturne.

Dans son allocution télévisée, mercredi, Macron avait estimé que la Russie représentait « une menace pour l’Europe », ajoutant : « Qui peut croire que la Russie d’aujourd’hui s’arrêtera à l’Ukraine ? ». Des saillies qui ont piqué au vif le Kremlin.

« La seule puissance impériale en Europe s’appelle la Russie »

Si Macron et Zelensky exigent des garanties de sécurité, c’est parce que le président russe « peut trahir la parole donnée. Il l’a déjà fait, je suis là pour en témoigner, puisque nous étions, avec la Chancelière Merkel, les garants par le processus de Normandie d’accords de Minsk, qu’il a délibérément violés. » Le président français a encore dénoncé un « contresens historique » : « Napoléon menait des conquêtes. La seule puissance impériale que je vois aujourd’hui en Europe s’appelle la Russie. Et c’est un impérialisme révisionniste de l’histoire et de l’identité des peuples. »

Pour autant, Emmanuel Macron n’exclut pas une reprise d’un dialogue direct avec Moscou à moyen terme : « Je suis prêt à parler au président Poutine quand nous aurons considéré avec le président Zelensky et nos partenaires européens que c’est le bon moment. Là on rentre dans une phase de pourparlers qui, à un moment, justifiera pleinement qu’il y ait des discussions avec les négociateurs et les dirigeants ».

Des discussions entre Kyiv et Washington la semaine prochaine

Volodymyr Zelensky a annoncé sur X qu’il allait se rendre en Arabie saoudite ce lundi pour rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane. Des discussions se tiendront entre des délégations ukrainienne et américaine pour négocier les termes d’un potentiel accord de paix avec la Russie.

Zelensky a de nouveau plaidé pour une trêve partielle – aérienne, maritime ainsi que pour les infrastructures énergétiques – mais Moscou a pour l’instant catégoriquement écarté cette idée avancée par Paris et Londres.

Source: https://www.lepoint.fr/

