Maison Blanche : Trump is back

L’ancien président américain, Donald Trump a été officiellement élu ce mercredi 6 novembre 2024, 47e président des Etats-Unis avec un score inédit de 277 grands électeurs.

Après une année de campagne électorale excessivement mouvementée et particulièrement agressive et indécise jusqu’à la dernière minute entre Donald Trump (Parti républicain) et Kamala Harris (Parti démocrate), les Américains ont été appelés aux urnes le mardi 5 novembre pour élire leur 47e président.

Au terme d’une journée électorale, c’est finalement Donald Trump que les Américains ont choisi pour les quatre prochaines années à la Maison Blanche pour conduire leurs destinées et la destinée du monde libre.

Ce come-back de Donald Trump dans le bureau Ovale avec un score aussi nettement confortable avec 277 grands électeurs est historique et aussi un signe extraordinaire. Parce que l’ancien président du haut de ses 78 ans et malgré ses déboires judiciaires et ses frasques a réussi son pari de revenir à la Maison Blanche.

Si on fait une rétrospection dans l’histoire moderne, voire contemporaine des Etats-Unis, Donald Trump est l’un des rares anciens présidents américains à réussir à être élu une seconde fois après une défaite.

En dépit de l’annonce de sa victoire écrasante contre Kamala Harris, une partie de l’Europe, surtout “la gauche” française s’angoisse et s’interroge déjà sur l’avenir des relations internationales entre l’Amérique et le reste du monde.

Le retour du républicain à la Maison Blanche risque d’avoir un impact déterminant dans les deux grands conflits mondiaux qui déchirent la communauté internationale à savoir : la guerre d’invasion de l’Ukraine par la Russie, et le risque d’embrasement du Proche-Orient, après plus d’un an de combats entre Israël et le Hamas à Gaza.

Tandis que la Chine et la Russie se demandent quelle sera la politique du président républicain, les alliés des Etats-Unis ne cachent pas leurs inquiétudes, à l’exception notable des dirigeants hongrois Viktor Urban et israéliens Benjamin Netanyahu. Lors de sa campagne, Donald Trump a néanmoins affirmé qu’il a un plan gigantesque pour mettre fin à ces deux conflits.

Les Africains qui ont suivi avec grand intérêt cette présidentielle américaine n’attendent pas grand-chose contrairement aux Européens qui se contorsionnent de Donald Trump car, lors de son premier mandat, ce dernier n’a accordé aucune importance à l’Afrique qu’il a qualifiée de “trous à rats”.

Tout de même, les Africains espèrent qu’avec son plan gigantesque dont personne ne connait la teneur, qu’il parvienne à mettre fin aux guerres ukraino-russe et israélo-palestinienne et dans une moindre mesure redresser l’économie mondiale.

Ousmane Mahamane

