L’interrogatoire de Donald Trump a débuté peu après 9 heures ce mercredi 10 août. Letitia James a été la première à prendre la parole. Elle s’est d’abord présentée à lui et a présenté son enquête. Dans cette affaire, la plus haute magistrate de l’État de New York tente de savoir si Donald Trump et la Trump Organization ont faussement et frauduleusement valorisé des actifs afin d’obtenir des avantages fiscaux et des prêts plus élevés. Après cette remise en contexte, l’interrogatoire a officiellement pu commencer.