Les mémoires de Michelle Obama, intitulées “Becoming” – Devenir – sort ce 13 Novembre. Elle y livre certains des détails les plus intimes sur sa vie privée. L’ouvrage de plus 400 pages, qui sort aujourd’hui dans une vingtaine de langues est présenté comme un livre intime, dans lequel Michelle Obama, soumise au droit de réserve durant la présidence de son mari à la maison Blanche, se lâche et lève le voile sur certains aspects très personnels de sa vie.

Elle se livre entre autres sur sa fausse couche, confie avoir eu recours à la fécondation in vitro qui lui a permis d’avoir ses deux filles, Malia, 20 ans, et Sasha, 17 ans. Son amie Oprah Winfrey présentatrice et productrice TV a écrit sur son compte twitter, “dès les premières pages de ”Becoming”, j’ai su que je voulais que tout le monde le lise”.

”Je connais Michelle depuis 14 ans, mais ce livre est si vulnérable que j’ai eu l’impression qu’elle était à mon oreille. Il sera sans doute votre prochaine sélection”, déclare Oprah Winfrey. Michele Obama a abordé aussi la polémique du lieu de naissance de son mari entretenue en son temps par Donald Trump. Pour elle, ces sous-entendus qualifiés ”d’irresponsables et bruyants”, ont mis sa famille en danger, ”Et pour ça, je ne lui pardonnerai jamais” a-t-elle écrit. Donald Trump a réagi bien avant la sortie du livre : ”Michelle Obama a été payée très cher pour écrire un livre…”.

Par bbc.com

Commentaires via Facebook :