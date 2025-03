– Le mouvement palestinien a déclaré dans un communiqué que la décision de Netanyahu de suspendre l’aide humanitaire à Gaza est “un chantage bas niveau, un crime de guerre et une violation flagrante de l’accord”

Le Hamas a déclaré dimanche que le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu est revenu sur l’accord de cessez-le-feu à Gaza en adoptant une proposition américaine visant à prolonger la première phase de l’accord, appelant les médiateurs à exercer une pression pour entamer des négociations sur la deuxième phase.

C’est ce qu’a déclaré le mouvement dans un communiqué, commentant l’annonce émise par le bureau de Netanyahu sur son approbation d’un plan visant à prolonger la première phase de l’accord sur Gaza.

Il s’agit, selon lui, d’une proposition de l’émissaire du président américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, mais qui n’a pas été annoncée explicitement.

Le mouvement a déclaré que “la déclaration publiée par le bureau du Premier ministre du gouvernement d’occupation terroriste Netanyahu, concernant son adoption des propositions américaines visant à prolonger la première phase de l’accord, selon des modalités qui violent l’accord de cessez-le-feu à Gaza, est une tentative flagrante de contourner l’accord et d’éviter d’entrer dans des négociations pour sa deuxième phase”.

La décision de Netanyahu, selon le Hamas, de suspendre l’aide humanitaire à Gaza est “un chantage bon marché, un crime de guerre et un coup de force flagrant contre l’accord”

Le gouvernement israélien avait décidé dimanche de suspendre l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande de Gaza, quelques heures après la fin de la première phase de l’accord, samedi soir.

“Avec l’achèvement de la première étape de l’accord sur les captifs et à la lumière du refus du Hamas d’accepter le plan de (l’envoyé spécial du président américain au Moyen-Orient Steve) Witkoff de poursuivre les négociations, le Premier ministre a décidé qu’à partir de ce matin (dimanche), toutes les marchandises et fournitures cesseront d’entrer dans la bande de Gaza”, a déclaré le bureau de Netanyahu dans un communiqué sur X.

Le Hamas a appelé les médiateurs et la communauté internationale à agir “pour faire pression sur l’occupation israélienne et mettre fin à ses mesures punitives et immorales contre plus de deux millions de personnes dans la bande de Gaza”, selon le communiqué.

Le Hamas a déclaré que le comportement de Netanyahu viole clairement l’article 14 de l’accord, qui dispose que toutes les mesures liées à la première phase se poursuivent dans la deuxième phase.

Le Hamas a souligné, selon le communiqué, que les allégations d’Israël concernant la violation de l’accord de cessez-le-feu par le mouvement sont trompeuses et sans fondement et constituent “une tentative ratée de dissimuler les violations quotidiennes et systématiques de l’accord”.

Le Hamas a expliqué que les violations israéliennes de l’accord de cessez-le-feu ont conduit à la mort de plus de 100 personnes à Gaza, à la perturbation du protocole humanitaire, à l’empêchement de l’entrée d’abris et de fournitures de secours et à l’aggravation de la catastrophe humanitaire.

“Netanyahou tente de se désengager de l’accord de cessez-le-feu signé, pour servir ses calculs politiques étroits aux dépens des prisonniers israéliens à Gaza et de leur vie”, selon le Hamas.

Le mouvement palestinien a appelé les médiateurs à “faire pression sur l’occupation pour qu’elle respecte ses obligations en vertu de l’accord, à toutes ses étapes, qu’elle mette en œuvre le protocole humanitaire et qu’elle fasse venir des abris et du matériel de sauvetage dans la bande de Gaza”.

Le mouvement tient “Netanyahou et son gouvernement extrémiste pour responsables de l’obstruction à la mise en œuvre de l’accord ou de toute bêtise qu’il pourrait commettre en le dénonçant, y compris les conséquences humanitaires liées aux prisonniers de l’occupation.

Et de poursuivre : “la seule façon de libérer les prisonniers de l’occupation est d’adhérer à l’accord, d’entamer immédiatement des négociations pour commencer la deuxième phase et que l’occupation s’engage à mettre en œuvre ses engagements”.

Le Hamas a réitéré son engagement à mettre en œuvre l’accord signé en trois étapes et sa volonté d’entamer des négociations sur la deuxième étape de l’accord.

Les médiateurs égyptien et qatari, ainsi que Witkoff, n’ont fait aucun commentaire immédiat sur l’annonce israélienne.

Samedi à minuit, la première phase de l’accord de cessez-le-feu, qui a duré 42 jours, a officiellement pris fin, sans qu’Israël n’accepte d’entrer dans la deuxième phase et de mettre fin à la guerre.

Netanyahu a fait obstruction à cette démarche, car il voulait prolonger la première phase de l’accord d’échange pour libérer le plus grand nombre possible de prisonniers israéliens à Gaza, sans rien fournir en échange ni compléter les droits militaires et humanitaires imposés dans l’accord au cours de la période écoulée.

Le Hamas rejette cette proposition et exige qu’Israël respecte les dispositions de l’accord de cessez-le-feu, et appelle les médiateurs à entamer immédiatement des négociations pour la deuxième phase, qui comprend un retrait israélien de la bande de Gaza et un arrêt complet de la guerre.

Le bureau de Netanyahu a déclaré, dans la nuit de samedi à dimanche, qu'”Israël a accepté les grandes lignes d’un plan proposé par l’envoyé américain Steve Witkoff pour un cessez-le-feu temporaire pendant le mois de Ramadan et la fête juive de Pessah (du 12 au 20 avril)”, alors que Witkoff n’a pas encore publié d’annonce officielle d’un tel plan.

Selon le communiqué israélien, dans le cadre de ce plan, la moitié des détenus israéliens à Gaza, vivants et morts, seront libérés le premier jour de la trêve proposée.

Le communiqué ajoute qu'”En cas de conclusion d’un accord de cessez-le-feu permanent, l’autre moitié des détenus de Gaza sera libérée”.

Tel-Aviv estime qu’il y a 62 prisonniers israéliens à Gaza (vivants et morts), selon les médias hébreux, tandis que les factions palestiniennes n’ont pas annoncé le nombre de prisonniers dont qu’elles détenaient.

Si le mouvement changeait de position et acceptait le plan Witkoff, Israël entamerait immédiatement des négociations sur les détails du plan, selon le Hamas.

Le 19 janvier, un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza et un échange de prisonniers entre le Hamas et Israël ont débuté, comprenant trois étapes, chacune d’une durée de 42 jours, avec la médiation de l’Égypte et du Qatar et le soutien des États-Unis.

Avec le soutien américain, entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025, Israël a commis un génocide à Gaza, faisant environ 160 000 victimes, entre morts et blessés parmi les Palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 14 000 disparus.

