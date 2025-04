Niger : l’armée affirme avoir libéré des otages

By

Une attaque perpétrée dans la nuit du 20 au 21 avril à Kablewa, dans la région de Diffa, a été rapidement contenue par les forces de défense et de sécurité nigériennes qui ont pu libérer plusieurs otages. Le gouverneur de la région a salué leur efficacité, selon la télévision nationale.

Des éléments du groupe terroriste Boko Haram ont fait incursion dans la nuit de dimanche à lundi dans la localité de Kablewa, située dans le département de N’Guigmi, enlevant huit civils avant d’être pris en chasse par les forces de défense et de sécurité nigériennes. L’opération de riposte a permis la libération des otages, la neutralisation des assaillants et la récupération de leur armement, rapporte la télévision nationale nigérienne. Le gouverneur de la région de Diffa, le général Mahamadou Ibrahim Bagadoma, s’est rendu sur les lieux en compagnie des responsables sécuritaires pour saluer la réactivité des troupes. Il a transmis les félicitations du président de la République, le général Abdourahamane Tiani, du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine, ainsi que des ministres d’État en charge de la Défense nationale et de l’Intérieur.

« La cohésion qui existe entre vous est la source de votre succès et je tiens à ce que cette cohésion soit maintenue, soit renforcée », a déclaré le gouverneur. Il a par ailleurs insisté sur l’importance de la collaboration entre les populations et les forces de défense, soulignant que l’alerte rapide des habitants de Kablewa a été décisive. Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’offensive sécuritaire « Nalewa Dole », qui signifie « paix sans condition » en langue kanouri. Elle a été lancée à l’initiative des autorités de transition, après le retrait du Niger de la Force multinationale mixte (FMM) dans un contexte de tensions diplomatiques avec le Nigeria. Ce désengagement avait marqué une rupture sécuritaire dans la coopération régionale. Toutefois, des signes de rapprochement entre Niamey et Abuja ont émergé ces derniers jours. Le ministre nigérian des Affaires étrangères a effectué mercredi dernier une visite de 24 heures dans la capitale nigérienne, au cours de laquelle il a rencontré son homologue nigérien. Les discussions ont porté sur la relance de la coopération bilatérale, notamment sur les dossiers liés à la sécurité transfrontalière.

