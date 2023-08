Alors que l’intervention militaire de la CEDEAO est annoncée imminente et l’espace aérien nigérien fermé, la junte militaire au pouvoir attend toujours la notification écrite de la démission du Président BAZOUM Mohamed reclus au palais depuis le 26 juillet dernier et qui refuse d’abdiquer. Détails

Le Président BAZOUM Mohamed et sa famille séquestrés depuis le mercredi 26 juillet dernier par la garde présidentielle n’a signé aucun document de démission comme écrit sur la toile. Selon des sources crédibles en possession de Confidentiel Afrique, le Président BAZOUM campe toujours sur sa décision de ne pas céder à la pression de la junte militaire qui exige sa démission depuis le 26 juillet 2023, jour du putsch. Selon nos informations, il refuse d’abdiquer et ne reconnaît que la légitimité tirée du peuple souverain qui s’est exprimé en sa faveur lors de la dernière présidentielle 2021. Une cinquantaine de dignitaires du régime (ministres et hauts responsables du parti au pouvoir, PNDS-Taraya ) sont aux arrêts et séquestrés dans le sous- sol du palais présidentiel, soufflent des sources à Confidentiel Afrique

Par Hugues DESORMAUX (Confidentiel Afrique)

