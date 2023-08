Les militaires au pouvoir au Niger accusent la France d’avoir violé la fermeture de l’espace aérien, en vigueur depuis le 6 août. Selon le CNSP, les “forces françaises ont fait décoller” au Tchad “un avion militaire” qui “a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien” à son entrée.

Au Niger, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) qui a pris le pouvoir fin juillet en renversant le Président Mohamed Bazoum, a accusé ce mercredi 9 août la France d’avoir violé la fermeture de l’espace aérien.

Dans leur volonté manifeste de déstabilisation, ces forces françaises ont fait décoller ce jour 9 août un avion militaire de type A400M de N’Djamena, à 06h01 locales. Cet aéronef a volontairement coupé tout contact avec le contrôle aérien à l’entrée de notre espace, de 6h39 à 11h15 locales”, indique le communiqué.

BREAKING: In a recent announcement by the Nigerien authorities, #CNSP, it has been revealed that the French army executed a covert operation in Niger to rescue 16 terrorist leaders who had been detained by the Nigerien army in June.

