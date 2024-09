Nigeria: un million de personnes touchées par les inondations dans l’État de Borno

Ouagadougou, 11 sept 2024 (AIB. /TASS)- Le bilan des inondations ayant frappé l’État de Borno, dans le nord du Nigeria, a atteint environ un million de personnes touchées, a annoncé le gouverneur de l’État, Babagana Umara Zulum.

« Il reste à déterminer l’ampleur totale de ce qui s’est passé. Le nombre de personnes sinistrées s’élève à un million. Actuellement, on se focalise sur la fourniture d’objets de première nécessité », a-t-il déclaré, cité par le journal Daily Trust.

Outre ces pluies diluviennes, des inondations ont fait suite à l’effondrement du barrage d’Alau, qui a débordé à environ 10 kilomètres de là, jusqu’à la capitale de l’État. Selon les anciens de la région, la dernière fois qu’une telle dévastation avait touché Maiduguri et ses environs remonte à environ 30 ans.

Le pays le plus peuplé d’Afrique a récemment été confronté à une crise humanitaire sans précédent. Selon l’ONU, les inondations ont déjà fait plus de 185 victimes et touché plus de 600.000 personnes. Les régions du nord du pays, traditionnellement considérées comme le grenier à blé du pays, ont le plus souffert. Au total, 107.000 hectares de cultures ont été détruits dans le pays, ce qui met en péril la sécurité alimentaire de la population nigériane. Les infrastructures ont également subi d’importants dégâts. Le gouvernement du Nigeria a fait appel à la communauté internationale pour obtenir une aide d’urgence.

Source: TASS

