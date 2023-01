Les critiques se sont multipliées ces derniers jours alors que les dirigeants américains et européens ont exercé des pressions sur Berlin pour envoyer des chars Leopard 2 de fabrication allemande en Ukraine, ou du moins permettre à d’autres pays de le faire.

Les experts estiment qu’environ 2 000 chars Leopard sont utilisés par 13 pays à travers l’Europe, et ils sont de plus en plus considérés comme vitaux pour l’effort de guerre de l’Ukraine alors que le conflit entre dans sa deuxième année. Mais Berlin doit accorder à ces nations l’autorisation de réexporter des chars de fabrication allemande vers l’Ukraine, et elle a jusqu’à présent résisté aux appels à le faire.

Scholz a insisté sur le fait qu’un tel plan devrait être entièrement coordonné avec l’ensemble de l’alliance occidentale, et les responsables allemands ont indiqué qu’ils n’approuveraient pas le transfert de Leopards à moins que les États-Unis n’acceptent également d’envoyer certains de leurs chars à Kyiv.

Vendredi, une réunion clé des alliés occidentaux en Allemagne s’est interrompue sans un accord plus large sur l’envoi de chars en Ukraine, après que le nouveau ministre de la Défense du pays, Boris Pistorius, a déclaré qu’aucune décision n’avait encore été prise par son gouvernement.

Pistorius a réfuté les affirmations selon lesquelles l’Allemagne aurait « fait obstacle » à une « coalition unie » de pays en faveur du plan. “Il y a de bonnes raisons pour la livraison et il y a de bonnes raisons contre elle … tous les avantages et inconvénients doivent être pesés très soigneusement, et cette évaluation est explicitement partagée par de nombreux alliés”, a-t-il ajouté.

La décision de l’Allemagne de se lancer dans l’envoi de chars sera probablement mal accueillie par ses alliés, à la fois dans l’immédiat et à long terme.

“C’est comme si l’acide érodait couche après couche de confiance”, a déclaré vendredi à CNN un haut diplomate de l’OTAN. Le diplomate a ajouté que l’hésitation de l’Allemagne pourrait également avoir un impact durable sur le reste de l’Europe et potentiellement rapprocher les autres membres de l’alliance des États-Unis, même si l’Allemagne hésite à le faire.

Et les divisions au sein de l’alliance n’ont fait que devenir plus publiques ces derniers jours – plus tôt dans la semaine, le Premier ministre polonais a décrit l’Allemagne comme “le pays le moins proactif du groupe, c’est un euphémisme”, et a suggéré que son pays pourrait envoyer des Léopards à L’Ukraine sans l’approbation de Berlin.

Un char de combat principal Leopard 2 A7 est vu dans une zone d’entraînement militaire à Munster, dans le nord de l’Allemagne (photo d’archives). Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Un exercice d’équilibriste

Malgré toutes les critiques sur l’hésitation de l’Allemagne à l’égard des chars, Berlin a joué un rôle crucial dans le soutien à l’Ukraine au cours de l’année écoulée. Les États-Unis et le Royaume-Uni sont les deux seuls pays à avoir fourni plus d’aide militaire à Kyiv que l’Allemagne depuis le début de l’invasion, selon l’Institut de Kiel.

Le soutien militaire de l’Allemagne à l’Ukraine a évolué au fil du temps. Il a abandonné sa politique de longue date consistant à ne pas livrer d’armes létales dans les zones de conflit et a récemment intensifié ses livraisons d’équipements plus lourds à l’Ukraine, notamment des véhicules blindés de combat d’infanterie et des systèmes de défense antimissile Patriot.

Le gouvernement, cependant, considère les chars comme une avancée considérable par rapport à l’armement livré à l’Ukraine jusqu’à présent, et craint que l’autorisation d’utiliser des chars allemands contre la Russie ne soit considérée par Moscou comme une escalade significative.

Les experts disent que la réticence est en partie due à l’approche pragmatique de Berlin face aux conflits en général, et à une posture militaire relativement timide remontant à des décennies, informée par ce que Scholz lui-même a décrit comme “les conséquences dramatiques de deux guerres mondiales qui ont pris naissance en Allemagne”.

« L’Allemagne est en temps de paix depuis des années. Nous n’avons pas l’expertise en matière de procédure ou d’approvisionnement pour faire quoi que ce soit rapidement en ce moment. La vérité est que pendant des décennies, nous avons considéré notre budget de la défense comme un cadeau à nos alliés parce qu’ils pensaient que c’était important », a déclaré Christian Mölling, directeur adjoint du Conseil allemand des relations étrangères.

Quoi qu’il arrive en Ukraine, l’Allemagne devra se poser de grandes questions de sécurité dans les années à venir. L’envie d’améliorer les forces armées allemandes s’est considérablement accrue depuis le début de la guerre.

La semaine dernière, Christine Lambrecht a démissionné de son poste de ministre de la Défense au milieu des critiques sur ses efforts pour moderniser l’armée. Lambrecht avait eu du mal à faire quoi que ce soit de notable avec les 100 milliards d’euros que Scholz avait mis à sa disposition l’année dernière. Le chef des chrétiens-démocrates, principal parti d’opposition en Allemagne, a accusé la chancelière de ne pas avoir pris au sérieux son propre discours l’an dernier.

Que veut l’Allemagne ?

La personne qui peut maintenant dépenser cet argent est Pistorius, que les responsables allemands considèrent comme une paire de mains sûre et à la hauteur du travail. La question à laquelle lui et Scholz doivent répondre est de savoir jusqu’où l’Allemagne est prête à aller pour être une présence militaire sérieuse en Europe.

En décembre, l’Allemagne a admis qu’elle ne respecterait pas l’engagement de Scholz de respecter les exigences de l’OTAN en matière de dépenses de défense en 2022, et a déclaré qu’elle manquerait probablement à nouveau l’objectif en 2023.

Et la préparation au combat de ses militaires est inférieure à celle de certaines autres puissances européennes. Selon la coopération Rand, il faudrait environ un mois à l’Allemagne pour mobiliser une brigade entièrement blindée, alors que l’armée britannique “devrait être en mesure de maintenir au moins une brigade blindée indéfiniment”.

Les experts de la défense disent que l’Allemagne aura du mal à aller très loin ou très vite dans ses efforts pour renforcer son armée.

“Oui, nous nous sommes engagés à dépenser plus pour notre sécurité, mais sans aucune idée précise de ce à quoi cela devrait être dépensé ou de la manière dont cela s’intègre dans une stratégie de sécurité plus large”, a déclaré Mölling.

Mölling pense également que les ambitions de défense de l’Allemagne pourraient être entravées par la volonté politique : « Les carrières se sont construites sur le récit selon lequel l’Allemagne est une nation éprise de paix. L’humeur du public est en train de changer et peut-être à un point de basculement, mais il serait très difficile d’être le leader qui a conduit à faire de l’Allemagne un acteur majeur de la sécurité européenne.

Les responsables et diplomates européens sont pessimistes et pensent que la réalité de la politique allemande signifie qu’elle continuera finalement à résister à une réforme sérieuse de la défense.

Un moment charnière

On dit souvent dans les cercles diplomatiques que le modèle de réussite de l’Allemagne au XXIe siècle repose sur trois piliers : une main-d’œuvre chinoise bon marché, une énergie russe bon marché et des garanties de sécurité américaines.

Beaucoup pensent que cette préférence bien connue pour le pragmatisme diplomatique et la réticence qui en résulte à choisir son camp signifieront que toute réforme de la défense sera sévèrement limitée.

Un responsable allemand a déclaré à CNN qu’il sera difficile pour les politiciens traditionnels de se libérer des vieilles habitudes : “Ils ont un scepticisme inhérent contre le fait de se ranger ouvertement du côté des États-Unis et un espoir subtil que la relation avec la Russie puisse être réparée”.

Berlin a également apporté son soutien à l’Ukraine par d’autres moyens, en prenant des mesures pour se sevrer du gaz russe et en donnant l’exemple au reste de l’Europe, qui a vu sa consommation globale de gaz baisser depuis le début de la guerre. L’hiver relativement chaud de l’Europe a bien sûr aidé, mais empêcher Poutine de militariser l’énergie a été un facteur important dans le recul occidental contre Moscou.

Mais la carte sécuritaire de l’Europe a été redessinée, tout comme les lignes de partage dans la diplomatie internationale. L’invasion non provoquée d’un autre pays par la Russie a démontré plus clairement que jamais que les valeurs morales ne sont pas universelles.

L’Allemagne, pays le plus riche d’Europe, a indéniablement énormément profité de sa politique consistant à garder les pieds dans deux camps. Il est protégé par l’adhésion à l’OTAN tout en maintenant des relations économiques avec des partenaires indésirables.

Cette politique a été dénoncée et l’Allemagne doit maintenant décider exactement quel genre de voix elle veut avoir dans la conversation actuelle sur la sécurité mondiale. Les décisions qu’elle prendra dans les prochaines années pourraient jouer un rôle crucial dans la définition de la sécurité de l’ensemble du continent européen pour les décennies à venir.