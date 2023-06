On ne peut pas être plus direct que ce propos de Lavrov.

«Si l’OTAN, par la bouche de Stoltenberg, déclare une fois de plus qu’elle est contre le gel, comme ils disent, du conflit en Ukraine, alors c’est qu’ils veulent se battre», a déclaré M. Lavrov lors d’une conférence de presse. «Eh bien, qu’ils se battent, nous sommes prêts à le faire, nous avons compris depuis longtemps les objectifs de l’OTAN dans la situation autour de l’Ukraine, qui a été établie depuis de nombreuses années».

Sans détour et presque avec nonchalance. Tout cela alors que Poutine, s’adressant aux diplômés des académies militaires, décrivait l’avenir :

«Le renforcement des forces armées est l’une des principales priorités de la Russie, a déclaré le président Vladimir Poutine lors d’une réunion avec les diplômés des académies militaires à Moscou mercredi. L’armée du pays évoluera sur la base de «l’expérience inestimable» fournie par l’opération militaire en cours en Ukraine, ainsi que des défis modernes auxquels la Russie est confrontée, a-t-il ajouté. La triade nucléaire russe restera au centre des efforts de développement militaire, a déclaré M. Poutine, ajoutant qu’elle demeure «une garantie essentielle de la sécurité militaire de la Russie et de la stabilité mondiale». Environ la moitié des unités de missiles stratégiques terrestres de la Russie ont déjà été équipées de missiles Yars ultramodernes, qui comptent parmi les missiles balistiques intercontinentaux nucléaires les plus modernes de la Russie, a révélé Poutine».

Poutine a également mis l’accent sur les armes hypersoniques et le commandant de la marine russe, l’amiral Evmenov, a déclaré que les armes les plus récentes commenceraient à être déployées non pas «bientôt, mais immédiatement». C’est assez évident, en fait. Naturellement, les FAU se sont plaintes des chars allemands, et les Allemands leur ont dit d’aller se faire voir (en russe). Les choses deviennent de plus en plus curieuses.

source : Reminiscence of the Future

traduction Réseau International

