Dans la soirée du 27 mars, le président russe Vladimir Poutine a réuni l’équipage du croiseur sous-marin lance-missiles Arkhangelsk pour évoquer la fin du conflit en Ukraine, la mise en place d’une administration temporaire dans ce pays et les succès de l’armée russe sur le front.

Le 27 mars, lors de sa visite à Mourmansk, le président Vladimir Poutine a participé à la cérémonie de lancement du nouveau croiseur sous-marin à propulsion nucléaire Perm, puis a rencontré l’équipage du croiseur sous-marin à propulsion nucléaire Arkhangelsk. Il s’est entretenu avec ses membres de l’actualité internationale.

La Russie «est prête à travailler sur le règlement du conflit en Ukraine avec l’Europe», mais les pays européens essaient de duper la Russie, a déclaré le président.

«Ils se comportent de manière incohérente et essayent de nous mener par le bout du nez. Ce n’est pas grave, nous y sommes déjà habitués. J’espère que nous ne commettrons aucune erreur fondée sur une confiance excessive en nos prétendus partenaires», a ajouté Vladimir Poutine.

Poutine a également déclaré que la Russie était favorable à la résolution de tous les conflits, y compris du conflit ukrainien, par des moyens pacifiques, mais «pas aux dépens» de la Russie.

Poutine propose une administration temporaire de l’Ukraine sous les auspices de l’ONU

Le président a réaffirmé que, puisqu’il n’y a pas eu d’élection présidentielle en Ukraine l’an dernier, les autorités civiles du pays n’ont plus de légitimité. Cela pourrait conduire à ce que des «formations néo-nazies» prennent les commandes du pays.

«Des formations néonazies, comme le bataillon Azov, par exemple, et d’autres, commencent à diriger le pays. La question est de savoir ce que nous devons faire. Comment négocier avec eux ?»

Poutine a rappelé que les Nations unies avaient déjà fait l’expérience de l’introduction d’une «gouvernance externe», par exemple au Timor oriental en 1999, dans certaines parties de l’ex-Yougoslavie et en Nouvelle-Guinée. Le président a proposé de suivre une voie similaire en Ukraine.

«Donc, une telle pratique existe et en principe il serait possible sous les auspices des Nations unies, avec les États-Unis, même avec les pays européens, et bien sûr, avec nos partenaires et amis, de discuter de la possibilité d’une administration temporaire en Ukraine», a ajouté Poutine.

Cette mesure, selon le président, permettra d’organiser des élections en Ukraine et de «porter au pouvoir un gouvernement capable et jouissant de la confiance du peuple» afin de pouvoir ensuite dialoguer avec lui sur un traité de paix.

Le président a souligné qu’il ne s’agissait que d’une des options possibles et que la Russie était «favorable à la résolution de tout conflit, y compris celui-ci, par des moyens pacifiques».

«Nous les achèverons» : la Russie a l’initiative stratégique sur toute la ligne de front

Poutine a également fait part aux marins des succès de l’armée russe sur le front.

«La République populaire de Lougansk a été libérée à 99%, les régions de Donetsk, Kherson et Zaporijia à plus de 70%. Nos troupes, nos soldats avancent et libèrent chaque jour un territoire après l’autre, une localité après l’autre», a déclaré le président.

Poutine a également ajouté que l’armée russe allait «achever» les forces ukrainiennes.

«Sur toute la ligne de front, notre armée a l’initiative stratégique. Et il y a toutes les raisons de croire que nous les achèverons».

Le président a déclaré que l’armée russe gagnait du terrain bien que les parrains européens de Kiev aient exhorté les Ukrainiens à se battre jusqu’au dernier.

«Les parrains européens, en particulier britanniques, comme l’ancien Premier ministre Johnson, ont convaincu les autorités ukrainiennes qu’il fallait se battre jusqu’au bout».

La Russie est la quatrième économie mondiale, au-dessus de nombreux pays européens

Vladimir Poutine a déclaré que la Russie est aujourd’hui la quatrième économie mondiale, alors que d’autres pays «se comportant de manière agressive» sont beaucoup plus bas.

«La Russie est la quatrième économie mondiale en parité de pouvoir d’achat. La Chine vient en premier, puis les États-Unis, puis l’Inde, puis la Russie. Et tous les autres, y compris le Japon, l’Allemagne, etc. – je ne parle pas du Royaume-Uni, – ils nous sautent tous au visage, se comportent de manière agressive, mais leur économie se situe, je crois, à la neuvième ou dixième place mondiale», a déclaré le président.

La résolution pacifique du conflit en Ukraine fait l’objet de négociations entre la Russie et les États-Unis. La Russie rejette toute possibilité de stationnement de troupes européennes en Ukraine, mais hier, à l’issue d’un sommet à Paris, Emmanuel Macron a déclaré qu’il enverrait une mission militaire avec les Britanniques pour étudier les besoins de l’armée ukrainienne.

Zelensky, qui a assisté au sommet, a avoué aux journalistes qu’il avait accepté un cessez-le-feu de 30 jours dans l’espoir que Poutine y renoncerait.

source : RT France

