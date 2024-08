Poutine nomme de nouveaux vice-ministres de la Défense et des Affaires étrangères

MOSCOU, 18 août (Xinhua) — Le président russe Vladimir Poutine a procédé samedi à d’importantes nominations au sein des directions défensive et diplomatique du pays, en nommant Anna Tsivileva secrétaire d’Etat et vice-ministre de la Défense, et Sergueï Boutine premier vice-ministre des Affaires étrangères.

Anna Tsivileva, qui occupe le poste de vice-ministre de la Défense depuis juin 2024, assumera désormais le rôle supplémentaire de secrétaire d’Etat au sein du ministère.

Elle sera notamment chargée de superviser l’aide sociale et l’aide au logement pour le personnel militaire et d’assurer la liaison avec le fonds étatique des “Défenseurs de la patrie”, qui soutient les participants à l’opération militaire spéciale.

Mme Tsivileva est née en 1972 à Ivanovo dans une famille de médecins. Elle est diplômée en psychiatrie, en organisation des soins de santé et en santé publique de l’Académie médicale d’Etat d’Ivanovo et de l’Université russe de l’amitié entre les peuples. Elle a également obtenu une maîtrise en administration des affaires de l’Académie présidentielle russe de l’économie nationale et d’administration publique en 2021.

Dans le domaine diplomatique, Sergueï Boutine a été nommé premier vice-ministre des Affaires étrangères.

Né en 1964, M. Boutine est un diplomate chevronné qui possède une vaste expérience des missions nationales et internationales. Il est diplômé de l’Institut d’études asiatiques et africaines de l’Université d’Etat de Moscou et parle couramment l’anglais et le japonais.

Depuis 1996, M. Boutine a occupé divers postes au sein du ministère des Affaires étrangères et à l’étranger, notamment au Japon. De 2017 à 2023, M. Boutine a dirigé le secrétariat du ministre des Affaires étrangères. En mai 2023, il a été nommé vice-ministre des Affaires étrangères pour superviser les affaires du personnel et le secrétariat général. Fin

Source: https://french.news.cn/

Commentaires via Facebook :