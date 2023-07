“Pendant longtemps, des forces extérieures ont réalisé à nos frontières un projet de transformation de notre pays voisin, l’Ukraine, un État de fait hostile, une “anti-Russie”. Il a été bourré d’armes pendant huit ans, l’agression contre la population civile du Donbass et l’implantation de l’idéologie néonazie ont été favorisées. Tout cela pour remettre en cause la sécurité de la Russie, contenir le développement de notre pays.”

Une nouvelle crise globale à l’horizon

Les divergences géopolitiques dans le monde deviennent de plus en plus aigües, la sécurité se dégrade, a ajouté Vladimir Poutine.

L’une des tâches des membres de l’OCS est de maintenir la sécurité dans ces États et aux frontières. La Russie préconise également une coopération plus intense dans les domaines de l’investissement, des finances, de l’industrie, de l’énergie, des transports et des logistiques, mais aussi dans l’agriculture, les télécommunications, la digitalisation et les technologies de pointe, a noté M.Poutine.