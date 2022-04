“Je connais votre colère. Ne vous abandonnez pas à ce qu’elle vienne à vous faire commettre des erreurs qui seraient définitivement irréparables”, a-t-il explicité à ses troupes, conscient qu’une partie d’entre elles pourraient être tentées par le vote Le Pen et tenant à ne pas reproduire l’erreur de 2017 qui lui a été beaucoup reprochée, notamment à gauche.

Résultat, le leader insoumis, troisième homme de cette campagne avec 21.7% des voix -deux points de plus qu’en 2017- est d’ores et déjà au centre des attentions des deux candidats en lice pour le second tour. Emmanuel Macron l’a nommément désigné en évoquant ceux qui voteront pour lui “pour faire barrage à l’extrême droite et je sais que cela ne vaudra pas soutien”. “Je veux saluer leur clarté pour faire barrage à l’extrême droite”, a-t-il appuyé, conscient du potentiel réservoir de voix qui se situe dans l’électorat de La France Insoumise qui sera aussi dragué par Marine Le Pen.

Emmanuel Macron qui a pris la parole autour de 22h a été plus offensif que sa concurrente. Il a pris soin de saluer un à un ses concurrents éliminés dès le premier – Eric Zemmour compris – pour remercier tous ceux qui ont appelé à voter pour lui dans un esprit de “front républicain” dont il aura besoin au second tour alors que l’écart ne cesse de se réduire entre Marine Le Pen et lui dans les enquêtes d’opinion.

Emmanuel Macron a tenté de dépasser son “en même temps” de 2017 en proposant “quelque chose de nouveau”. “Je souhaite tendre la main à tous ceux qui sont prêts à travailler pour la France. Je suis prêt à inventer quelque chose de nouveau pour bâtir une action commune au service de notre nation pour les années qui viennent”, a-t-il promis sans trop s’avancer.

“Rien n’est joué et le débat que nous aurons dans les quinze jours à venir est décisif pour notre pays et pour l’Europe” a lancé le président-candidat à ses partisans réunis porte de Versailles, à Paris. Dans une allocution bien plus longue que celle de sa concurrente, le chef de l’État a lâché ses coups envers Marine Le Pen.

“Voulons-nous d’une France indépendante, forte sur les plans agricole, militaire et culturel? Voulons-nous d’une France qui finance son État-providence et ses services publics?”, a-t-il lancé sous les “oui!” de ses partisans. Conscient qu’il aura besoin de la gauche pour l’emporter au second tour, il a répété plusieurs fois le mot ”écologie” et a même repris le concept de “planification écologique” cher… à Jean-Luc Mélenchon.