Présidentielle américaine 2024 : un homme lourdement armé arrêté alors qu’il tentait d’entrer à un meeting de Donald Trump

Un homme armé a tenté de pénétrer dans le carré VIP du meeting de Donald Trump à Coachella (Californie), samedi 12 octobre, muni d’un faux pass presse, a annoncé le bureau du shérif de Riverside(Nouvelle fenêtre). Il a été stoppé par la police à un contrôle avant d’entrer dans le parking.

Vem Miller, âgé 49 ans, était “en possession d’un fusil, d’un pistolet chargé, et d’un chargeur à haute capacité” dans sa voiture, a détaillé dans un communiqué le bureau du shérif du comté de Riverside. Le suspect, venu de Las Vegas, a été arrêté avant l’arrivée de Donald Trump sur les lieux “avec plusieurs passeports sous différents noms, un véhicule non enregistré avec une fausse plaque d’immatriculation, et des armes à feu chargées”, a précisé le shérif Chad Bianco lors d’une conférence de presse.

“Il n’y a absolument aucun moyen de savoir ce qui se passait dans sa tête”, a-t-il ajouté. Chad Bianco, lui-même supporter du candidat républicain, qualifie cet incident comme “la troisième tentative d’assassinat de Donald Trump”. L’équipe du milliardaire n’a pas encore commenté l’incident.

A beautiful evening in Coachella, California last night. Thank you! pic.twitter.com/zTbN7zpAWl — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2024

“L’ex-président Trump n’a pas été en danger”, a estimé le Secret Service, chargé de la protection des hautes personnalités politiques américaines, dans un communiqué conjoint avec le FBI (la police fédérale) et le bureau du ministre de la Justice. “L’incident n’a pas eu d’impact sur [sa] sécurité ou [celle] des participants à l’événement”, a également précisé le communiqué du bureau du shérif du comté de Riverside. Le meeting s’est ensuite déroulé sans problème.

Libéré sous caution

Le suspect a été libéré sous caution contre 5 000 dollars (environ 4 600 euros) samedi soir et doit comparaître le 2 janvier devant un tribunal local pour les délits de “possession d’une arme chargée” et “possession de chargeur à haute capacité”. Le FBI, le Secret Service et le ministère de la Justice ont déclaré dans leur communiqué que l’enquête se poursuivait.

Donald Trump avait échappé à une tentative d’assassinat mi-juillet, lors d’un meeting en Pennsylvanie, où il a été touché à l’oreille. En septembre, un homme armé d’un fusil a été intercepté sur le terrain du golf de l’ancien président en Floride.

Source: https://www.francetvinfo.fr/

