Au moins 700 personnes ont été tuées et 2.800 blessées lors des combats pour le contrôle de la ville de Goma dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC) entre dimanche et jeudi, a indiqué ce vendredi 31 janvier un porte-parole de l’ONU.

“L’Organisation mondiale de la Santé et ses partenaires, avec le gouvernement, ont mené une évaluation, entre le 26 janvier et hier, et rapportent que 700 personnes ont été tuées et 2.800 blessées”, a déclaré Stéphane Dujarric, estimant que ces chiffres “devraient augmenter”.

“La situation reste tendue”

À Goma, ville du Nord-Kivu conquise cette semaine par le groupe armé M23 et l’armée rwandaise, “la situation reste tendue et volatile, avec des tirs occasionnels”, mais la situation est globalement plus calme, a commenté de son côté le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une conférence de presse, soulignant les problèmes causés par les munitions non explosées après plusieurs jours de combat.

Il s’est d’autre part inquiété de l’avancée du M23 et des forces rwandaises désormais vers le sud, vers la grande ville de Bukavu dans le Sud-Kivu.

Le M23 et les FDR “avancent vite”

“Selon mes informations, le M23 et les FDR (forces armées rwandaises) sont environ à 60km de Bukavu et avancent vite”, a-t-il noté, évoquant le risque de la prise de l’aéroport de Kavumu, un peu plus au sud.

“Nous sommes inquiets, non seulement en ce qui concerne l’est de la RDC, mais si vous regardez le passé, cela risque de déclencher un conflit régional plus large”, a-t-il insisté, évoquant notamment les vifs échanges diplomatiques entre le Rwanda et l’Afrique du Sud.

“C’est pour ça qu’il est de la plus haute importance que tous les efforts diplomatiques soient faits pour éviter cela et parvenir à une cessation des hostilités”, a-t-il plaidé.

Source: BFMTV.com

