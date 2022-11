Partie au Maroc pour les études, la Sénégalaise Amy Sy Diallo s’est finalement lancée dans la restauration, qui marche très bien aujourd’hui. Son restaurant “Chez Amy, la Saint Louisienne” à Rabat est très couru par les différentes communautés africaines

Cette dame d’origine sénégalaise fait parler d’elle au Maroc dans le domaine de la restauration. Mme Amy Sy Diallo est la promotrice du restaurant “Chez Amy, la Saint Louisienne” à Rabat, au quartier Océan. Cette passionnée de la restauration fait de très bonnes affaires aujourd’hui.

Courageuse et déterminée, Amy Sy Diallo est un bel exemple de “femme battante”. Et pourtant, elle est détentrice d’un Master en droit international spécialité “diplomatie” de l’Université Mohammed V.

“Je suis venue au Maroc en tant qu’étudiante. Depuis mon enfance, j’ai commencé à cuisiner aux côtés de ma grand-mère, qui vit toujours au Sénégal. Donc, après mes études, j’ai décidé de me lancer dans la restauration petit-à-petit en préparant à la maison pour ensuite aller livrer à la communauté sénégalaise à la Médina et dans certains services. C’est mon oncle qui m’a d’ailleurs encouragée. J’ai commencé sincèrement mon affaire avec seulement 500 dirhams. Aujourd’hui, mon chiffre d’affaires a connu une augmentation incroyable. Puisque j’ai ouvert mon restaurant en mai 2017. Auparavant, je préparais chez moi. Je travaille avec quatre personnes dont deux Sénégalaises, une Ivoirienne et un Guinéen”, raconte Amy Sy Diallo. Qui poursuit : “Nous faisons des plats sénégalais et marocains. Nous essayons de faire découvrir notre culture et notre cuisine, qui est très demandée. J’ai aussi une clientèle de différentes communautés. Sincèrement, la guerre en Ukraine a joué sur nos recettes puisque les produits sont devenus très chers. Malgré tout, on se débrouille pour ne pas baisser les bras”.

S’agissant de son séjour au Maroc, Amy Sy Diallo précise : “Sincèrement, je me sens comme chez moi au Sénégal. Je n’ai aucun problème pour vivre au Maroc. Les gens sont gentils et très accueillants. Grâce à mon métier, tous les chauffeurs de taxi me connaissent à Rabat. On m’appelle la Sénégalaise quand je prends un taxi. Je pense que le Maroc a pu trouver de très bons dirigeants. Le Roi Mohammed VI a carrément changé le visage du Maroc en quelques années. Il y a une très grande différence entre le moment où je venais au Maroc et aujourd’hui. J’ai senti le développement du pays parce que je l’ai vécu”.

El Hadj A.B. HAIDARA, envoyé spécial au Maroc

