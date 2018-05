Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’Environnement, a pris part, jeudi à Toronto, aux travaux du «Women’s Forum Canada 2018», qui se tient les 10 et 11 mai sous le thème: « Combler le fossé: un appel au G7 pour un progrès inclusif ».

A son arrivée au Fairmont Royal York où se tient le «Women’s Forum Canada 2018», Son Altesse Royale a été saluée par Mme Nezha El Ouafi, Secrétaire d’Etat chargée du développement durable, M. Abdollah Lkahya, chargé d’affaires près l’ambassade du Royaume du Maroc au Canada, et Mmes Clara Gaymard et Chiara Corazza, respectivement, présidente et directrice générale du «Women’s Forum for the Economy & Society», initiateur de cet événement.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a eu des entretiens avec la présidente du Women’s Forum et sa directrice générale.

Son Altesse Royale a également eu des entretiens avec Mme Elizabeth Dowdeswell, Lieutenante Gouverneur de l’Ontario, Navdeep Singh Bains, ministre canadien de l’Innovation, des Sciences et du développement économique, Maryam Monsef, ministre de la Condition féminine, ainsi qu’avec plusieurs personnalités du Women’s Forum Canada.

Par la suite, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a pris part à la séance plénière dont la thématique a été «travailler ensemble sur le changement climatique, les océans et l’énergie», et au cours de laquelle Son Altesse Royale a prononcé une allocution.

Devant un parterre de premier plan composé de près de 700 leaders, hommes et femmes, des pays du G7, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a fait la jonction entre deux facettes de son action : leadership pour l’environnement et engagement d’une mère, comme Son Altesse Royale aime à se définir, avec cette irremplaçable capacité à se projeter dans l’avenir des enfants que Son Altesse Royale élève.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a expliqué comment l’action de sa Fondation pour la sensibilisation à l’environnement concerne tous les âges et toute la société, afin de modifier les comportements en faveur de l’environnement. Son Altesse Royale milite également pour que le développement économique du continent se fasse en n’oubliant aucune de ses composantes sociales.

Pour cette transformation éducationnelle et comportementale, SAR la Princesse Lalla Hasnaa mise particulièrement sur l’action des femmes, dont l’influence dans l’éducation des enfants mais également dans la société va bien au-delà de la place qu’on veut bien lui donner.

Leader reconnu dans le monde pour son engagement en faveur de l’environnement, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a été invitée à Toronto à témoigner de ce rôle et de celui des femmes dans les transformations sociétales.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui milite pour l’environnement depuis 1999, présente cette double figure d’une femme leader dans son domaine, entraînant dans son sillage des acteurs toujours plus nombreux, et celle d’une mère engagée pour protéger l’avenir de ses enfants et des générations futures.

Concrète, pragmatique, adepte des petits pas efficaces, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a élevé sa Fondation au rang d’une institution incontournable en Afrique et en Méditerranée, aujourd’hui partenaire de grandes institutions comme l’UNESCO, ONU Environnement, la FAO, l’ISESCO…

A Toronto, où le Women’s Forum Canada fait entendre sa voix en formulant des recommandations qu’il va transmettre au G7, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a ainsi porté le message de sa Fondation et de son pays en faveur du développement durable.

Par la suite, Son Altesse Royale a assisté à un panel sur les « Actions climatiques inclusives : récits des premières lignes », où l’accent a été mis sur l’importance de la lutte contre les dérèglements climatiques et la nécessité de la conjugaison des efforts pour aboutir à des résultats concrets pour le bien-être de la planète et de l’Humanité.

Créé en 2005, le Women’s Forum for the Economy and Society est une plate-forme internationale qui veut mettre en lumière la vision et la voix distinctives des femmes sur les principaux enjeux économiques et sociétaux de notre époque. Ce forum basé à Paris prend régulièrement position sur des sujets de société et s’est notamment engagé en faveur de l’accord de Paris sur le climat en 2015.

Le Women’s Forum Canada 2018 se veut ainsi une occasion singulière pour générer des idées concrètes en vue d’informer et d’influencer l’agenda du Sommet du G7, prévu les 8 et 9 juin à Charlevoix, au Canada. Il apporte un point de vue distinctement féminin pour aborder les questions touchant l’ensemble de l’humanité et s’assigne pour mission de mettre le G7 au défi d’assurer une croissance économique inclusive.

Au programme de ce Forum de deux jours, figurent des sessions plénières et des tables rondes, des débats et des ateliers avec plus de 20 sessions et 60 conférenciers avec pas moins de 85 pays représentés.

