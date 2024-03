La campagne électorale pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 tire son épilogue ce vendredi, à minuit. Ainsi, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY), après avoir sillonné toutes les 14 régions du pays, a clôturé en apothéose sa campagne par un méga meeting tenu à la place de la Nation (Dakar).

Ici, dans une ambiance de show assurée par des artistes et rappeurs comme Bidew Bou Bess, Kane Diallo, Bousso, Big Mo, Aby Ndour, entre autres, tous les responsables et leaders politiques de la majorité présidentielle ainsi que les populations et militants de la région se sont donnés rendez-vous à cette mythique place pour dire « Oui » au candidat de la continuité, de la paix, de la stabilité et de l’émergence. Une symphonie inédite en guise de dernière communion entre Amadou Ba et les populations dakaroises.

En effet, venus des quatre coins de la capitale, hommes et femmes, jeunes et adultes, arborant tous des casquettes, des T-shirt, des pagnes et des boubous à l’effigie du candidat de BBY, se sont mobilisés massivement pour une victoire éclatante et sans bavure au soir du 24 mars.

La cérémonie a été ouverte par Serigne Mansour Sy Djamil qui a formulé des prières pour que l’ancien Premier ministre soit le 5ème président de la République du Sénégal.

Avec un ton plein de confiance et debout sur le podium pour faire face au public, Amadou Ba a exprimé sa reconnaissance à son mentor. « J’exprime toute ma reconnaissance au Président Macky Sall pour son indéfectible et sa vision. Je suis fier de vos performances mais le travail n’est pas fini (…). Je demande de rester mobilisés », a lancé le candidat de BBY.

Poursuivant son propos, Amadou Ba a promis de poursuivre l’œuvre du Président Sall, avec la poursuite du Plan Sénégal émergent (PSE). Avant de réitérer son engagement pour les jeunes, les femmes et les couches les plus vulnérables.

Pour finir, le candidat de la mouvance présidentielle a, une nouvelle fois, lancé un appel au parti de Me Abdoulaye Wade pour les retrouvailles de la grande famille libérale au profit du Sénégal.

Source: Seneweb – 23 mars 2024

