Après plus d’un an de suspense et de tensions, le président sénégalais a annoncé, lundi soir, qu’il ne briguerait pas un mandat supplémentaire en 2024. Ses opposants considéraient sa candidature illégale, la Constitution, postérieure à sa première élection, limitante à deux le nombre de mandats.

Le chef de l’État en a fait l’annonce lors d’un discours en direct sur la télévision publique RTS. « Ma décision, longuement et murement réfléchie, est de ne pas être candidate. Et cela, même si la Constitution m’en donne le droit», at-il déclaré. Alors que son principal opposant, Ousmane Sonko, avait appelé à manifester quoi qu’il arrive dans les rues du pays. Cette décision pourrait apaiser la situation, alors que le climat était extrêmement tendu ses dernières semaines.

des mois, le chef de l’État entretenait le flou sur sa candidature, excluait les sénégalais spéculateurs dans l’attente de la parole présidentielle. Flou d’autant plus paradoxal qu’il avait été élu, en 2012, après avoir dirigé un mouvement contre la candidature pour un troisième mandat de son prédécesseur, Abdoulaye Wade, au pouvoir de 2000 à 2012.

«Le Sénégal dépasse ma personne et il est rempli de leaders capables de pousser le pays vers l’émergence, at-il dit, lundi soir. J’ai une claire conscience et mémoire de ce que j’ai dit, écrit et répété, ici et ailleurs, c’est-à-dire que le mandat de 2019 était mon second et dernier mandat.»

Pour rappel, le 1 er juin dernier, l’opposant Ousmane Sonko a été condamné à deux ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. Sa condamnation l’a rendu en l’état actuel inéligible. Elle a produit dans la foulée les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts, selon les autorités, 24 selon Amnesty International et une trentaine selon l’opposition.

L’opposant, qui possède d’une grande popularité auprès de la jeunesse, n’a cessé de crier au complot du pouvoir pour l’écarter de l’élection présidentielle de février 2024, ce que le pouvoir réfute. Il est bloqué par les forces de sécurité chez lui à Dakar, «séquestré» selon lui, depuis le 28 mai.

Aboubacar TRAORE

